RealTime Reservation (RTR), il leader del settore nelle tecnologie di prenotazione dinamica per il settore dell'ospitalità, per la gestione delle attività in struttura, dei servizi e dei ricavi accessori, oggi ha annunciato la sua acquisizione di STAY, creando una piattaforma di esperienza per gli ospiti globale e completa per il settore dell'ospitalità. La società risultante servirà più di 2.000 proprietà ricettive in oltre 75 Paesi in tutto il Nord America, l'Europa, l'America Latina e i Caraibi. La società aggregata amplia notevolmente la presenza internazionale di RTR e ne rafforza la posizione come fornitore leader di coinvolgimento degli ospiti, ricavi accessori e tecnologia di esperienza degli ospiti.

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Pictured: RealTime Reservation's dynamic booking interface allows hotel guests to select and reserve pool and beach amenities by location, date, and availability, streamlining ancillary revenue management for properties of any size. Courtesy of RealTime Reservation

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Cessie Cerrato

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