Radisys ® Corporation , leader globale nell'ambito delle soluzioni di telecomunicazioni aperte, ha annunciato oggi il lancio del suo ecosistema V.AI, che riunisce applicazioni, strumenti di sviluppo e tecnologie IA leader per la voce e il parlato per aiutare gli operatori di telecomunicazioni a creare, distribuire e monetizzare servizi di comunicazione gestiti dall'IA per consumatori e abbonati aziendali.

L'ecosistema V.AI, che si è evoluto dal momento del lancio della piattaforma Radisys Engage Digital Platform (EDP) in occasione di MWC Barcelona nel 2022, fa affidamento su vent'anni di leadership Radisys nell’elaborazione multimediale in tempo reale e su una presenza globale nelle reti degli operatori di telefonia mobile.

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Nereus per Radisys

Matt Baxter, +1-503-619-0505

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