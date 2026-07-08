QpiAI, una società di calcolo quantistico full-stack leader a livello globale, ha pubblicato oggi il suo SDK quantistico QpiAI come software open-source. Ora disponibile su https://github.com/qpiai/quantum-sdk , QpiAI Quantum SDK offre a sviluppatori, ricercatori e startup un toolkit accessibile e pronto per gli sviluppatori per creare e gestire algoritmi quantistici e connettere i loro flussi di lavoro di sviluppo quantistico direttamente ai computer quantistici a 8-qubit e 25-qubit di QpiAI tramite QpiAI-QCloud ( https://qcloud.qpiai.tech/ ).

Questa versione è stata progettata per ampliare l'accesso allo sviluppo di software quantistici per sviluppatori, ricercatori, università, startup e team di innovazione aziendale in tutto il mondo. Rendendo open-source il SDK, QpiAI offre alla comunità quantistica globale una base pratica per sviluppare soluzioni quantistiche specifiche per il settore negli ambiti di finanza, logistica, materiali, chimica, sicurezza, IA ottimizzazione e calcolo scientifico avanzato.

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