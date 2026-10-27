Pythia Labs, azienda biotecnologica che sviluppa modelli per l'IA di frontiera per la scoperta terapeutica, oggi ha annunciato il suo lancio assieme alla versione preprint pubblicata nell'archivio bioRxiv con cui ha presentato Pythia-1, il modello generativo a livello atomico che costituisce il fulcro della sua piattaforma di progettazione di anticorpi.

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Pythia's AI technology platform can design antibodies against traditionally challenging targets such as multi-pass membrane proteins.

La tecnologia di Pythia è stata sviluppata per creare anticorpi contro bersagli che hanno rappresentato una sfida per la ricerca convenzionale, tra cui le proteine di membrana a passaggi multipli come i recettori accoppiati alle proteine G (GPCR). La produzione di anticorpi in grado di attivare questi recettori è da tempo uno degli obiettivi principali nella ricerca sugli anticorpi.

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Josh Laniado, Fondatore scientifico

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