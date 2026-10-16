ProcureTEX , l'evento basato sulla comunità per la migliore tecnologia per gli appalti, torna per il secondo anno il 3 novembre 2026, al Circa di Amsterdam. Dopo il debutto londinese nel 2025, l'evento si concentra maggiormente su come l'intelligenza artificiale stia trasformando il settore degli appalti. L'evento riunirà oltre 250 leader nel settore degli appalti e team di trasformazione digitale da grandi aziende, con i fornitori selezionati della migliori tecnologie, per vedere gli agenti AI e gli strumenti interoperabili collaborare per affrontare le sfide reali delle aziende.

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