I prodotti promozionali e il merchandising personalizzato mettono in contatto ogni giorno marchi e persone, ma il loro impatto va ben oltre ciò che i consumatori indossano, utilizzano, ricevono o acquistano. Uno studio storico commissionato dalla Promotional Products Association International (PPAI ) offre per la prima volta una panoramica completa dell’ecosistema economico globale alla base dei prodotti promozionali e del merchandising personalizzato.

Condotto dalla società indipendente di consulenza globale Oxford Economics, il Branded Merchandise Global Market Report analizza il settore in tutti i suoi aspetti, dalla produzione e personalizzazione alla distribuzione, alla vendita al dettaglio, al commercio elettronico, al fulfillment, al marketing e all’attivazione del brand.

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Mary Prevost

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