Phison Electronics (8299TT), leader globale nel settore di controller flash e soluzioni di storage NAND, ha annunciato oggi l'espansione delle proprie operazioni europee con l'apertura della sua prima entità locale a Eschborn, in Germania, e le nomine di Ingvar Ersson in qualità di Direttore generale (GM) e Presidente, EMEA, e di Antony Zukowski in qualità di Direttore regionale, EMEA, per Phison Electronics Europe GmbH. L'espansione rafforza l'investimento di Phison in Europa e ribadisce il suo impegno a sostegno dei clienti e dei partner mentre continua a crescere la domanda di infrastrutture IA, storage aziendale e tecnologie di data center di prossima generazione.

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L'organizzazione estesa metterà in atto una strategia regionale go-to-market in grado di integrare il coinvolgimento diretto delle aziende con un ecosistema concentrato di distributori, integratori di sistemi e partner strategici per accelerare l'adozione del portafoglio di SSD aziendali Pascari di Phison. Phison darà priorità a IA, hyperscale e opportunità aziendali, fornendo vendite localizzate, supporto tecnico e marketing per rivolgersi meglio ai clienti nella regione.

Ersson, che riferirà direttamente al CEO di Phison KS Pua, vanta più di 25 anni di esperienza in ambito di leadership internazionale nei settori di storage di dati, tecnologia, vendite, operazioni e sviluppo aziendale, e ha rivestito ruoli senior presso JOLT Energy e Verbatim EUMEA. Grazie alla sua esperienza di quasi vent'anni con le tecnologie Phison, offre vaste competenze al settore e una solida esperienza di sviluppo di partnership strategiche e di crescita regionale. Zukowski entra a far parte del team di Ersson forte di una vasta esperienza in infrastrutture aziendali, tecnologie di data center e sviluppo di ecosistemi partner, e ha rivestito in precedenza ruoli di leadership presso Actebis, Bell Microproducts, Esys Distribution, Thomson Computing, TD SYNNEX e Arrow ECS France, a supporto di venditori leader tecnologici che includono Lenovo, Nutanix, Pure Storage e Rubrik.

"L'Europa rappresenta un'importante opportunità di crescita per Phison mentre l'adozione dell'IA e gli investimenti in infrastrutture aziendali continuano ad accelerare", ha dichiarato KS Pua, CEO e fondatore di Phison Electronics. "L'espansione delle nostre operazioni EMEA, assieme alle nomine di Ingvar e Antony, rafforzano la nostra capacità di rivolgerci ai clienti a livello locale, rafforzare le nostre partnership strategiche e accelerare l'adozione delle soluzioni Phison e Pascari nella regione. La loro leadership e competenze di settore saranno fondamentali mentre continuiamo ad attuare la nostra strategia di crescita sul lungo termine."

"È per me un onore guidare l'espansione continua di Phison nell'area EMEA", ha dichiarato Ersson. "Visto l'aumento della domanda di IA e di soluzioni di storage aziendali, ci troviamo in una posizione ideale per rafforzare le nostre relazioni con i clienti, ampliare il nostro ecosistema di partner e offrire le innovazioni di Phison a un numero ancora maggiore di organizzazioni in tutta la regione. Il nostro focus iniziale sarà indirizzato ai settori verticali nella regione, inclusi quelli di media e intrattenimento (M&E), HPC, neocloud, amministrazione locale e formazione, in cui la domanda di SSD altamente performanti sta accelerando per garantire supporto a dati in tempo reale, IA/ML e carichi di lavoro di big data, assieme al crescente interesse per la personalizzazione e l'adozione di Gen5."

"L'investimento di Phison nelle sue operazioni europee dimostra un forte impegno a offrire supporto ai clienti e ai partner a livello locale", ha dichiarato Marek Horyl, Vicepresidente dei prodotti IT presso ASBIS Enterprises PLC. "Stiamo rafforzando la nostra collaborazione per portare il portafoglio di SSD aziendali Pascari sul mercato tramite il nostro ecosistema di canali, consentendo alle aziende in tutta Europa di distribuire soluzioni di storage ad alte prestazioni per carichi di lavoro IA, cloud e aziendali."

"Sono impaziente di iniziare questo capitolo con Phison durante un periodo di crescita talmente importante", ha affermato Zukowski. "Lavoreremo a stretto contatto con i nostri clienti e partner locali per ampliare la presenza aziendale della società e contribuire all'adozione delle tecnologie di storage innovative di Phison in tutta l'area EMEA."

Per ricevere una dimostrazione di Pascari, contattare sales@phison.com . Per conoscere l'intero portafoglio di Phison, visitare il sito www.phison.com .

Informazioni su Phison Electronics

Phison Electronics è un leader globale nel settore dei controller flash NAND e nello sviluppo di soluzioni di archiviazione – la sua tecnologia è alla base di oltre un SSD su cinque spediti in tutto il mondo. Phison è cresciuta fino a diventare un’azienda multimiliardaria con oltre 4.500 dipendenti, il 70% dei quali si dedica a a ricerca e sviluppo, e che vanta più di 2.000 brevetti. Le innovazioni dell’azienda includono il portafoglio Pascari di SSD aziendali altamente performanti progettati specificamente per carichi di lavoro con grandi quantità di dati in ambienti IA, cloud e data center hyperscale, incluso Pascari aiDAPTIV™, una premiata soluzione per l’addestramento e l’inferenza di LLM on-premise a costi accessibili.

Phison, il design Phison e il logo Phison sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Phison Electronics o delle sue società collegate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.

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