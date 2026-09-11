Columbia Sportswear Company (Nasdaq: COLM), un innovatore leader nel settore dell’abbigliamento, delle calzature, degli accessori e delle attrezzature per l’outdoor attivo, oggi ha annunciato che Peter Rauch sarà il nuovo presidente del marchio Mountain Hardwear. La mission di Mountain Hardwear è incoraggiare le persone a esplorare percorsi più selvaggi ed equipaggiarle in modo adatto. Mountain Hardwear vanta oltre 30 anni di esperienza e continua a offrire capi di abbigliamento tecnico, accessori e attrezzature di altissima qualità per arrampicatori, alpinisti, sciatori, snowboarder e atleti di trail. Troy Sicotte passerà a un nuovo incarico come vice presidente globale vendite Mountain Hardwear.

Rauch lascia il suo attuale ruolo di direttore generale Columbia Brand North America e porta nella famiglia dei marchi Columbia quasi 20 anni di esperienza in ruoli direttivi, una profonda conoscenza del settore e una genuina passione per l’outdoor.

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Mary Ellen Glynn

Direttrice senior comunicazioni aziendali

Columbia Sportswear Company

mglynn@columbia.com





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