Persona , la piattaforma globale all’avanguardia nella gestione dell’identità digitale, oggi ha annunciato che il proprio SDK per Android ha ottenuto la certificazione CEN/TS 18099 di livello “Alto” per il rilevamento degli attacchi di iniezione (IAD). Tale livello rappresenta il grado più elevato previsto dallo standard europeo. La valutazione è stata condotta da CLR CERT, l’organismo di certificazione dei laboratori Cabinet Louis Reynaud (CLR Labs). CLR Labs è accreditato in conformità alla norma internazionale per i laboratori di prova ISO/IEC 17025 ed è ente redattore della specifica tecnica CEN/TS 18099.

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