Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) (“Perma-Pipe” o la “Società”), un leader globale nelle soluzioni di condotte ingegnerizzate specializzato in rivestimenti anticorrosione, soluzioni di isolamento, sistemi di contenimento, produzione su misura e rilevamento di fughe, oggi ha annunciato di aver firmato, assieme a Welspun Corp Limited (“Welspun”), un memorandum di intesa (“MOU”) con gli sviluppatori del National Water Carrier Project della Giordania e il Governo del Regno di Giordania Hashemite per portare avanti lo sviluppo della produzione di condotte e di impianti avanzati di rivestimento in Giordania.

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Saleh Sagr, Presidente e CEO

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