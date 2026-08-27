Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) (“Perma-Pipe” o la “Società”), azienda leader globale fornitrice di tubazioni ingegnerizzate e soluzioni per il rilevamento delle perdite per i mercati energetico, infrastrutturale e industriale, oggi ha annunciato la chiusura di una nuova linea di credito globale con J.P. Morgan che consiste in una linea di credito revolving pari a 75,0 milioni di dollari e un prestito a termine pari a 14,0 milioni di dollari, oltre all'accesso per la Società ad altri 50,0 milioni di dollari in capacità incrementale.

La nuova linea di credito sostituisce e consolida diverse linee di credito esistenti gestite dalla Società e dalle sue controllate in varie giurisdizioni, creando una struttura di finanziamento centralizzata e semplificata per le operazioni globali di Perma-Pipe.

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Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Saleh Sagr, Presidente e CEO

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