PCI Energy Solutions ("PCI"), fornitore leader con sede negli USA di software aziendale per la gestione e l'ottimizzazione dell'energia, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per la propria acquisizione da parte di Mitsubishi Electric Corporation. L'accordo è stato stipulato il 20 agosto 2026 (Japan Standard Time).

La transazione rappresenta un forte intervento di sostegno all'attività, alla tecnologia, ai dipendenti, alle relazioni con i clienti e alla posizione nel settore energetico di PCI. Mitsubishi Electric intende mantenere il team dirigenziale principale di PCI a seguito del completamento della transazione, consentendole di mantenere la continuità dirigenziale, le competenze di settore e il suo modello operativo orientato al cliente, traendo vantaggio dalla presenza globale, dalle capacità integrative e dalla capacità di investimento sul lungo termine di Mitsubishi Electric.

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Shailesh Mishra | Chief Commercial Officer | shailesh@pcienergysolutions.com | 405-447-6933

Javier Martin | Chief Operating Officer | jmartin@pcienergysolutions.com | 405-447-6933





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