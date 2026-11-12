Patsnap , impresa di intelligence sull’innovazione nativa dell’IA per i team responsabili della proprietà intellettuale (IP) e della R&S, oggi ha pubblicato “ State of Pharma Intelligence 2026: The Confidence to Act ”, un report di riferimento su come le imprese nel settore farmaceutico usano l’IA e contano su di essa nelle decisioni di R&S, intelligence competitiva e sviluppo del business. Il report si basa sulle risposte di 130 alti dirigenti, direttore o livello superiore, in vari paesi – Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia – e provenienti da sviluppatori di farmaci, CDMO/CMO, CRO e società di consulenza e servizi professionali. L’indagine è stata condotta nell’agosto 2026 in collaborazione con NewtonX .

Patsnap ha commissionato l’indagine per capire come l’IA influenzi le decisioni nella R&S farmaceutica e nello sviluppo del business, che cosa generi fiducia nei suoi risultati e dove i flussi di lavoro di intelligence mostrino lacune. Uno dei risultati principali è che la velocità è limitata meno dalla capacità di individuare il segnale che dalla fiducia nel segnale stesso. Tra le imprese farmaceutiche che usano l’IA, l’allineamento interno (48%) e i tempi di validazione (26%) sono i principali vincoli alla rapidità con cui è possibile vagliare un possibile partner, mentre solo il 20% indica la velocità di rilevamento del segnale come la lacuna maggiore.

“Il settore farmaceutico ha adottato l’IA con cautela e il ritardo di fiducia nel processo decisionale autonomo ha messo le imprese in una situazione senza vie d’uscita: decidere rapidamente e rischiare di puntare sul candidato sbagliato oppure attendere le prove e perdere quello giusto a favore di un concorrente. Le imprese che colmeranno il divario di fiducia tra i risultati dell’IA e la decisione stabiliranno il ritmo”, spiega Mark Davies, direttore prodotti scienze delle vita presso Patsnap.

Risultati salienti:

L’IA va oltre l’efficienza e influenza le decisioni nel settore farmaceutico, ma il controllo umano resta fondamentale: il 92% dei 130 dirigenti intervistati è in grado di indicare una decisione, presa negli ultimi sei mesi, in cui l’IA ha cambiato l’esito anziché limitarsi ad accelerare il processo, tra cui il monitoraggio della pipeline, la definizione delle priorità del portafoglio, la valutazione degli obiettivi e la selezione dei candidati. Ciò nonostante, l’84% afferma che le decisioni basate sull’IA sono precedute dalla revisione di un esperto o di un analista, il 65% conta su flussi di lavoro semiautomatizzati e solo due intervistati agiscono in base ai risultati dell’IA senza ulteriore validazione.

il 92% dei 130 dirigenti intervistati è in grado di indicare una decisione, presa negli ultimi sei mesi, in cui l’IA ha cambiato l’esito anziché limitarsi ad accelerare il processo, tra cui il monitoraggio della pipeline, la definizione delle priorità del portafoglio, la valutazione degli obiettivi e la selezione dei candidati. Ciò nonostante, l’84% afferma che le decisioni basate sull’IA sono precedute dalla revisione di un esperto o di un analista, il 65% conta su flussi di lavoro semiautomatizzati e solo due intervistati agiscono in base ai risultati dell’IA senza ulteriore validazione. La Cina è vista come la maggiore opportunità di innovazione esterna, ma la visibilità resta una sfida: il 45% dei dirigenti intervistati indica la Cina come la principale opportunità di innovazione esterna nei prossimi cinque anni, davanti al Nord America (30%), ma solo il 22% ha fiducia nella propria visibilità sulla pipeline e sulle attività di licenza in Cina. La credibilità delle fonti è il principale ostacolo, citato dal 47% degli intervistati che ne hanno indicato uno.

il 45% dei dirigenti intervistati indica la Cina come la principale opportunità di innovazione esterna nei prossimi cinque anni, davanti al Nord America (30%), ma solo il 22% ha fiducia nella propria visibilità sulla pipeline e sulle attività di licenza in Cina. La credibilità delle fonti è il principale ostacolo, citato dal 47% degli intervistati che ne hanno indicato uno. Allineamento e verifica, anziché il rilevamento dei segnali, determinano il ritmo dello screening dei partner: il 77% degli intervistati ha bisogno di tre settimane o più per produrre le prime informazioni di screening su un potenziale partner e il 65% conta su flussi di lavoro semiautomatizzati, mentre valutare quali candidati avranno successo rappresenta una lacuna maggiore rispetto a individuarli in anticipo (38% rispetto al 20%).

“Le imprese segnalano una lacuna minore nell’individuare tempestivamente un segnale rispetto al verificarlo e al creare consenso intorno a esso. Tale livello di verifica è la prossima frontiera che ci aspettiamo venga affrontata dall’IA”, prosegue Davies.

Nelle aree più competitive del settore farmaceutico, tra cui la concessione di licenze, la ricerca di asset e lo screening dei partner, la velocità dipende dalla rapidità con cui è possibile trasformare le evidenze scientifiche, cliniche, brevettuali e commerciali in una decisione difendibile. Gli agenti IA e gli strumenti di analisi Patsnap supportano i team IP e R&S nel prendere tali decisioni, e questa ricerca individua dove conta di più un’IA affidabile e collegata alle fonti per quanto riguarda le decisioni nel settore farmaceutico.

È questo lo scopo per cui è stata creata Patsnap: Patsnap Synapse riunisce dati su farmaci, obiettivi, studi clinici, brevetti e accordi, mentre Patsnap Eureka Life Sciences aggiunge agenti IA che rispondono alle domande ed estraggono evidenze da quei dati, con ogni risultato riconducibile alla propria fonte.

Restano aperte diverse domande che il settore dovrà osservare: se la fiducia nei risultati dell’IA aumenta man mano che i team acquisiscono esperienza nel suo utilizzo, se pratiche di validazione coerenti portano a una maggiore fiducia e se i tempi di screening e decisione si accorciano via via che i flussi di lavoro vanno oltre la semiautomazione. L’indagine stabilisce un riferimento che Patsnap monitorerà ogni anno: se la fiducia nei risultati dell’IA cresce con l’esperienza, se una validazione coerente genera fiducia e se i tempi di screening si riducono con la maturazione dell’automazione.

Ulteriori risultati sulla fiducia e sulla validazione, sul personale dedicato all’IA e sull’innovazione in Cina:

La fiducia nei risultati dell’IA è il collo di bottiglia più comune nel trarre maggior valore dall’IA, indicato dal 31% degli intervistati, davanti alla qualità dei dati (23%) e alla governance (19%).

Le imprese che hanno partecipato all’indagine e che usano tre o più metodi di validazione dichiarano di avere una fiducia considerevole o totale nei risultati dell’IA oltre tre volte più spesso rispetto a quelle che ne usano uno o nessuno (37% rispetto all’11%; si tratta solo di un’associazione).

Gli intervistati presso imprese con personale dedicato a IA/ML dichiarano di servirsi di un’automazione avanzata tre volte più spesso rispetto a chi non la utilizza (27% rispetto al 9%; si tratta solo di un’associazione).

Solo il 9% dei dirigenti intervistati considera l’intelligence sulla Cina un input fondamentale per le decisioni, sebbene quasi due terzi abbiano aumentato nell’ultimo anno gli investimenti volti a comprendere la Cina.

Per scaricare il report completo: "State of Pharma Intelligence 2026: The Confidence to Act"

Informazioni su Patsnap

Patsnap è una piattaforma globale di intelligence sull’innovazione nativa dell’IA per i team responsabili della proprietà intellettuale (IP), della R&S e delle scienze della vita. Fondata a Singapore nel 2007, combina agenti IA specifici per singole attività con il più completo set di dati sull’innovazione oggi disponibile, consentendo ai team di eseguire ricerche e analisi, redigere rapporti e validare i risultati più rapidamente, con ogni risposta riconducibile alla propria fonte. Tramite API, MCP (Model Context Protocol) e integrazioni aziendali, i clienti possono inoltre portare l’intelligence Patsnap direttamente nei propri strumenti, flussi di lavoro e assistenti IA. Oltre 18.000 imprese, studi legali e istituzioni di ricerca in più di 50 Paesi contano su Patsnap, tra cui un terzo dei maggiori investitori in R&S al mondo. Per saperne di più: patsnap.com .

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