ParaScript , azienda specializzata nell’elaborazione di documenti basata sull’intelligenza artificiale, oggi ha annunciato che Stakk Limited (ASX: SKK) ("Stakk"), società quotata alla Borsa Australiana (ASX), ha completato l’acquisizione di ParaScript, LLC e ParaScript Management, Inc. per un valore di 63 milioni di dollari statunitensi (88,7 milioni di dollari australiani).

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