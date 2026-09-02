Owkin, l'azienda di intelligenza artificiale agentica che punta a trasformare la scoperta e lo sviluppo di farmaci per il settore biofarmaceutico, oggi ha annunciato un accordo di licenza con Boehringer Ingelheim per K Pro, l'AI Scientist di Owkin, oltre a dati multimodali di pazienti, finalizzato ad accelerare il processo di scoperta in diverse indicazioni in oncologia e immunologia.

Questo accordo si basa su un primo programma pilota avviato da Owkin con Boehringer nel 2025. In tale pilota, Owkin aveva fornito informazioni spaziali approfondite sul microambiente tumorale di un gene target tramite il suo set di dati MOSAIC.

Secondo il nuovo accordo, Owkin concederà in licenza dati oncologici multimodali a Boehringer e genererà nuovi dati multimodali in immunologia.

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Alistair Jennings - alistair.jennings@owkin.com





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