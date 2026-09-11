Owkin, azienda di AI agentica che ha creato il primo scienziato AI automatizzato per rivoluzionare la scoperta e lo sviluppo in ambito farmacologico, oggi ha annunciato la sigla di un accordo con Servier, gruppo farmaceutico indipendente e internazionale diretto da una fondazione, relativo alla concessione in licenza di K Pro, lo scienziato AI di Owkin, oltre a dati multimodali sui pazienti, per promuovere la ricerca oncologica da parte dell'azienda.

In base ai termini dell'accordo, Owkin renderà accessibili da K Pro i dati multimodali sui pazienti della rete MOSAIC per l'effettuazione di analisi da parte dei team di ricerca di Servier. L'accordo rappresenta una nuova fase nella collaborazione tra Owkin e Servier, che in precedenza si sono concentrate sull'identificazione dei sottogruppi di pazienti , sempre in ambito oncologico.

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