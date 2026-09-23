Oticon Medical oggi annuncia il lancio di SmartCharger per la serie Ponto 5, presentando la sua prima soluzione ricaricabile per processori del suono percutanei e segnando una nuova fase nella comodità e portabilità per gli utenti dei sistemi acustici ancorati all'osso.

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Oticon Medical today announces the launch of SmartCharger for the Ponto 5 family, introducing its first rechargeable solution for percutaneous sound processors and marking a new step in convenience and portability for bone anchored hearing system users.

L'alimentazione della serie Ponto 5

Il lancio di SmartCharger sottolinea l'impegno continuo di Oticon Medical nella serie Ponto, che comprende Ponto 5 SuperPower, il processore acustico ad ancoraggio più potente al mondo, 1 e Ponto 5 Mini, il processore acustico percutaneo più piccolo al mondo. 1 Offrendo la comodità del ricaricabile ai processori acustici Ponto, Oticon Medical continua a investire in innovazioni significative che aiutano gli utenti in vari tipologie di esigenze acustiche e di stili di vita.

La ricarica ovunque

Progettato come astuccio per la ricarica compatto dotato di batteria ricaricabile integrata, SmartCharger carica simultaneamente due batterie NiMH ricaricabili e comprende alloggiamenti codificati per colore per consentire la ricarica delle batterie per i dispositivi Ponto 5 Mini o Ponto 5 SuperPower. Compatto, portatile e facile da usare, è progettato per facilitare l'uso delle batterie ricaricabili consentendo al contempo agli utenti di ricaricare mentre sono in movimento.

SmartCharger è dotato inoltre di indicatori di ricarica LED, connettività USB-C e blocco resistente alla manomissione per ulteriore sicurezza e facilità di utilizzo. In meno di quattro ore, la batteria ricaricabile integrata è in grado di erogare fino a 24 ricariche ovunque per gli utenti del Ponto 5 Mini o fino a 12 ricariche per gli utenti del Ponto 5 SuperPower, offrendo maggiore flessibilità e sicurezza per tutto il giorno. Per gli utenti di Ponto, questo si traduce in un maggiore senso di sicurezza e tranquillità, sapendo che l'energia è disponibile quando e dove serve.

Con SmartCharger, Oticon Medical amplia l'esperienza del Ponto 5 con una soluzione progettata per adattarsi meglio alla vita di tutti i giorni, a casa, al lavoro o in viaggio.

Il vantaggio della comodità nella vita quotidiana

“SmartCharger riflette il nostro impegno a offrire innovazione significativa nell'intero portafoglio Ponto”, ha dichiarato René Govaerts, Presidente e General Manager, Oticon Medical. “Presentando la nostra prima soluzione ricaricabile per i processori acustici percutanei, aggiungiamo maggiore comodità e flessibilità per i nostri utenti di Ponto 5”.

Il lancio rafforza l'ambizione di Oticon Medical di continuare a sviluppare soluzioni che supportano gli utenti e i professionisti dell'udito con innovazioni basate sulle prestazioni e progettate per soddisfare le esigenze della vita di tutti i giorni.

Per maggiori informazioni sul Ponto System, visitare www.oticonmedical.com/Ponto . Per saperne di più sullo SmartCharger, visitare www.oticonmedical.com/smartcharger .

Informazioni su Oticon Medical

Oticon Medical è un'azienda globale specializzata in soluzioni acustiche impiantabili, dedicata a portare la potenza del suono alle persone in ogni fase della vita. Da oltre un decennio, abbiamo reso i sistemi acustici ancorati all'osso più accessibili semplificando il trattamento per medici, audiologi e pazienti.

Crediamo che sia i pazienti che gli audiologi debbano essere in grado di scegliere la migliore soluzione possibile in qualsiasi momento lungo il percorso del paziente. Per noi questo si chiama “Freedom of Choice” (Libertà di scelta) ed è sempre stato un elemento fondamentale per Oticon Medical. Questo è il motivo per cui le nostre soluzioni sono progettate per essere compatibili ove possible. Di conseguenza, un impianto di Oticon Medical si distingue come una vera e propria testimonianza del nostro incessante supporto per tutta la vita.

Lavoriamo in collaborazione con i professionisti per garantire che ogni soluzione che creiamo sia progettata specificamente per soddisfare le esigenze dei nostri utenti. Siamo motivati da una forte passione per trovare soluzioni innovative e supporto che migliori la qualità della vita e aiuti le persone a vivere la vita appieno, oggi e in futuro.

Perché sappiamo quanto siano importanti i suoni.

Bibliografia

1. Dati in archivio presso Oticon Medical, Doc-00071951

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