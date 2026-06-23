One Biosciences , azienda specializzata in biotecnologia, pioniera nella profilazione tumorale a singole cellule di livello clinico, oggi ha annunciato il supporto finanziario attraverso un finanziamento BOOST del Paris-Saclay Cancer Cluster (PSCC) per sviluppare la prima analisi a singole cellule per terapie a base di anticorpi coniugati con farmaci (ADC) in oncologia.

La rapida ascesa degli ADC è alla base della domanda di strategie più sofisticate basate sui biomarcatori. Catturando la complessità dei tumori a risoluzione cellulare, la profilazione a singole cellule ha il potenziale di migliorare la selezione dei pazienti e supportare lo sviluppo di ADC di nuova generazione. Alla fine, aiuterà ad abbinare i pazienti giusti alle terapie giuste, ottimizzando il vantaggio terapeutico.

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