One Biosciences, in collaborazione con l'Institut Curie, ottiene 3,3 milioni di euro di finanziamento nel quadro di i-Démo 5 di France 2030, per velocizzare lo sviluppo del primo test diagnostico a singola cellula mirato al carcinoma mammario triplo negativo

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One Biosciences , biotech nata da uno spin-off dell'Institut Curie pioniera nella profilazione tumorale a singola cellula di livello clinico, e l' Institut Curie , il principale centro della Francia specializzato nella lotta contro i tumori, oggi annunciano di aver ottenuto un finanziamento da 3,3 milioni di euro a supporto del progetto CAST (Cancer Single-cell Analysis for Therapy) da parte di Bpifrance tramite il programma i-Démo 1 di France 2030. Questa pietra miliare costituisce un progresso importante verso lo sviluppo di una tecnologia di profilazione tumorale a singola cellula per i trattamenti oncologici di routine.

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