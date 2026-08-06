Omilia, la società di CX agentica basata sull'autoapprendimento su cui fanno affidamento molte delle più grandi aziende al mondo, ha annunciato oggi un round di finanziamento di Serie B da 67 milioni di dollari guidato dallo specialista in software e IA a livello transatlantico, Expedition Growth Capital.

Omilia sviluppa CX agentica per le aziende più grandi ed esigenti al mondo, organizzazioni spesso attive in settori regolamentati come quello bancario, assicurativo e sanitario, in cui sicurezza, scalabilità e prevedibilità dei costi non sono negoziabili.

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