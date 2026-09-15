Le aziende internazionali sono alla ricerca di un maggior controllo sui propri dati, con le sempre maggiori preoccupazioni per AI, sicurezza e conformità che portano la sovranità digitale ai primi posti nell'ordine del giorno dei consigli di amministrazione, come afferma l'IDC InfoBrief più recente commissionata da Expereo*.

Oltre la metà delle aziende (53%) dichiara di puntare a un maggior controllo sui propri dati sensibili e strategici, mentre il 33% delle organizzazioni globali ora considera la sovranità digitale come prioritaria o estremamente importante.

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Scarlett King

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