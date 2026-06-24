Il mercato della connettività globale sta cambiando. Con il rallentamento della crescita delle aziende di telecomunicazioni europee tradizionali del 2-3% previsto entro il 2029, le attività devono adeguarsi tramite l'IA agentica, le comunicazioni critiche e la sovranità digitale. Per mantenere la competitività, gli operatori dovrebbero andare oltre l'infrastruttura verso un'economia basata sulle API.

Queste tendenze sono state al centro dell'attenzione in occasione del Comarch User Group 2026. La conferenza ha ospitato oltre 700 partner provenienti da 53 Paesi, inclusi 201 esperti di connettività, evidenziando il modo in cui le aziende possono prosperare in ambienti regolamentati.

Con il rallentamento della crescita delle aziende di telecomunicazioni, sta aumentando rapidamente la domanda di soluzioni di connettività più ampia tra satelliti, logistica e comunicazioni critiche. Gli operatori devono abbandonare il vecchio modello "dumb pipe" 4G, in cui fungono semplicemente da fornitori di rete che addebitano solo la trasmissione dei dati grezzi, per un’economia basata sulle API con una qualità di rete programmabile, integrando in modo sicuro il 5G con i nuovi ecosistemi satellitari e dell’IoT. - Marcin Kaleta, CEO presso Comarch Communications

Affidare la guida all’IA agentica

Un argomento importante trattato è stato quello dell'IA agentica, che si sposta dai chatbot agli strumenti che proteggono il fatturato. Per superare il debito tecnico, gli operatori si stanno rivolgendo ai sistemi BSS e OSS basati su cloud con IA integrata. Anziché di offrire automazione di base, l'IA agentica consente agli agenti autonomi di gestire compiti reali, tra cui la riparazione delle reti sul momento, la gestione proattiva delle finanze e la personalizzazione dei piani dei clienti in tempo reale.

Per dimostrare come superare le barriere dell'efficienza, Comarch Communications ha presentato la propria trasformazione IA interna. Dotando oltre 300 dipendenti di R&S di strumenti di ingegneria IA avanzati, ha migliorato la prevedibilità dello sviluppo e ottimizzato la qualità del codice, riducendo drasticamente il consumo di token grazie ad algoritmi ottimizzati.

La spinta verso la sovranità digitale

Nel 2026, la connettività satellitare sarà essenziale per i governi, la difesa e le imprese, soprattutto perché l’Europa dipende da tempo da fornitori di servizi satellitari esterni. Per ovviare a questa situazione, il programma IRIS² dell’UE, per un valore di 10 miliardi di euro, sta creando una rete sicura che utilizza 300 satelliti in diverse orbite. Al CUG 2026, i leader hanno sottolineato che il successo dipende da una stretta collaborazione e dall’utilizzo di software sviluppato in Europa per gestire questa rete come una piattaforma redditizia.

Allo stesso tempo, l’acuirsi delle tensioni accresce la necessità di reti per la sicurezza pubblica. Per garantire comunicazioni affidabili ai servizi pubblici e ai servizi di emergenza, gli operatori utilizzano reti ibride che combinano la copertura capillare del 5G con reti centrali dedicate e sistemi di backup satellitari.

Il passaggio verso un ecosistema intelligente e sovrano richiede un intervento immediato. Integrando l'IA agentica con reti sicure progettate in Europa, gli operatori non si limiteranno a potenziare le infrastrutture, ma le ridefiniranno, trasformando le sfide odierne in una leadership di mercato a lungo termine.

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