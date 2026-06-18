In pochi anni, Dante Labs ha reso possibile oltre 100 studi scientifici a livello globale su malattie rare, trascrittomica, editing genomico CRISPR, campioni di DNA antico e oncologia. Dante Labs ha inoltre pubblicato propri articoli su riviste scientifiche come Gene e Nature Communications.

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Dante Labs Reviews 100 Papers

Scienziati e ricercatori accademici provenienti dagli Stati Uniti, dal Pakistan, da Malta e altri paesi europei scelgono Dante Labs per studi importanti. Gli argomenti trattati includono le malattie rare, il phasing, l’oncologia, la trascrittomica, l’editing genetico con CRISPR e l’analisi del DNA antico. Gli studi sui campioni di DNA antico sono molto delicati poiché non è possibile effettuare un nuovo campionamento e richiedono condizioni perfette di sequenziamento. La fiducia è fondamentale in questi studi.

L’80% degli articoli riguarda campioni umani. Anche RNA e genomi di cammelli, piante, virus e mucche sono stati sequenziati e interpretati utilizzando la tecnologia di Dante Labs, tra le poche a coprire l’assemblaggio e la bioinformatica per specie non umane in maniera veramente scalabile.

È molto raro che aziende di genomica rivolte al pubblico siano anche un motore di ricerca scientifica con pubblicazione di articoli da parte di terzi su prestigiose riviste.

«Gli scienziati hanno iniziato a chiederci di sequenziare i loro campioni di RNA e di specie diverse», ha dichiarato Andrea Riposati, CEO di Dante Labs. «Abbiamo sequenziato quei campioni, sviluppato pipeline specifiche e creato strumenti di analisi delle popolazioni. È bello vedere la pubblicazione di un nuovo articolo basato su campioni che abbiamo analizzato.».

Tutti gli articoli sono reperibili su archivi come Google Scholar. Il sito web di Dante Labs dedica una pagina specifica a questo argomento. Il blog metterà in evidenza i singoli articoli.

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Laura Rossi

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