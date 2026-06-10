OKX, una società fintech globale leader nel settore, nonché piattaforma di trading di criptovalute, oggi ha lanciato 13 nuovi mercati X-Perp per trader in tutta Europa, dando agli utenti retail un accesso diretto ai futures sui titoli tecnologici "Magnificent 7", quattro principali materie prime e i principali* indici mondiali.

A partire da oggi, i clienti OKX in Europa possono negoziare futures su Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla, assieme a oro, argento, petrolio WTI e petrolio Brent.

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