Ohmium International Inc. , un produttore leader di soluzioni avanzate di elettrolizzatori a membrana a scambio protonico (PEM) ad alta efficienza, ha ricevuto da Frost & Sullivan il premio 2026 Global Technology Innovation Leadership Recognition for Best Practices (Riconoscimento dell'eccellenza nell'innovazione tecnologica globale per le best practices) nel settore degli elettrolizzatori PEM e dell'idrogeno verde. Il riconoscimento evidenzia il continuo progresso di Ohmium di tecnologia PEM all'avanguardia in soluzioni a base di idrogeno concrete e scalabili che affrontano le sfide critiche energetiche e industriali in tutti i mercati globali.

Ogni anno, Frost & Sullivan conferisce il premio Technology Innovation Leadership Recognition for Best Practices alle aziende che dimostrano risultati eccezionali nell'utilizzo della tecnologia per promuovere la trasformazione del mercato e un concreto impatto commerciale. La società valuta le aziende in base a due criteri principali: utilizzo della tecnologia e impatto commerciale. Ohmium ha dimostrato risultati eccezionali in entrambi i criteri, grazie al suo impegno nell'innovazione, nell'efficienza dello stage gate, nella commercializzazione e nella diversità delle applicazioni assieme a solide prestazioni finanziarie, acquisizione di clienti, efficienza operativa, potenziale di crescita ed eccellenza nel capitale umano. Il modello produttivo verticalmente integrato della società, le capacità di gigafactory a supporto di una capacità produttiva annua di 2 GW, scalabile fino a 4 GW, e un’architettura di sistema modulare sottolineano la sua capacità di scalare rapidamente e servire un'ampia gamma di clienti nei settori industriale ed energetico in tutto il mondo.

“Frost & Sullivan ha stabilito che la capacità di allineare i processi incentrati sul cliente, la disciplina operativa, le strategie di crescita scalabile e una forza lavoro guidata dall'innovazione di Ohmium conferiscono all'azienda una solida posizione, ottimale per catturare opportunità a lungo termine nel mercato dell'idrogeno verde in continua evoluzione”, ha dichiarato Ana Dominguez, Best Practices Industry Analyst, Frost & Sullivan.

Gli elettrolizzatori PEM realmente modulari e distribuiti dell'architettura di Ohmium si distinguono dai tradizionali sistemi di grandi dimensioni e centralizzati del settore. La piattaforma integrata dell'azienda offre infatti un'elevata efficienza del sistema pari a circa 48 kWh AC /kg, con unità containerizzate che abbinano trattamento dell'acqua, conversione elettrica, gestione termica e controlli digitali in un'unica architettura. I sistemi assemblati e pre-collaudati in fabbrica riducono al minimo la preparazione del sito, riducendo i tempi di installazione, mentre la configurazione plug-and-play elimina la necessità di pesanti apparecchiature per l'installazione in molte implementazioni. I sistemi funzionano in modo affidabile in gamme di temperatura ambiente estreme, da -40℃ a 55℃, consentendo l'installazione in condizioni climatiche impegnative senza eccessivi adattamenti. La struttura modulare consente l'espansione incrementale della capacità, abbassando il rischio dell'investimento iniziale e rendendo più accessibile l'adozione dei sistemi in un'ampia gamma di industrie e località.

“La transizione energetica globale esige un'infrastruttura a idrogeno in grado di essere installata a ritmi e dimensioni dettate dalla sfida da affrontare. La nostra architettura modulare è stata progettata esattamente per le esigenze di oggi: rendere l'elettrolisi installabile ovunque, gradualmente scalabile ed economicamente fattibile senza comprometterne le prestazioni. Il riconoscimento per l'innovazione tecnologica di Frost & Sullivan conferma che i sistemi distribuiti, realizzati in fabbrica sono la base adatta per la prossima generazione di infrastruttura di idrogeno verde, e che Ohmium è all'avanguardia nel settore”, ha dichiarato il Dott. Markus Tacke, AD di Ohmium International.

Frost & Sullivan esprime il proprio apprezzamento per Ohmium International per aver fissato un nuovo punto di riferimento nell'innovazione degli elettrolizzatori PEM, nella disciplina della commercializzazione e nell'applicabilità trasversale in vari settori. L'azienda collabora attivamente con partner dell'ecosistema per installare soluzioni a base di idrogeno verde destinate a diverse applicazioni nei settori dell'industria, della mobilità e dell'energia decentralizzata, inclusa la produzione di idrogeno tramite microgrid e sistemi integrati per l'energia pulita. Questa gamma di applicazioni sottolinea l'adattabilità della piattaforma PEM di Ohmium sia in operazioni industriali centralizzate che in ambienti di energia distribuita. Abbinando l'innovazione modulare, l'installazione rapida e la produzione scalabile, l'azienda sta ridefinendo le modalità di progettazione, distribuzione ed espansione dei sistemi di elettrolizzatori, posizionando Ohmium come un'azienda fondamentale per lo sviluppo delle infrastrutture dell'idrogeno di nuova generazione.

Per maggiori informazioni su questo riconoscimento, leggere la relazione completa sull'eccellenza nell'innovazione tecnologica di Ohmium.

Informazioni su Ohmium

Ohmium progetta, produce e distribuisce elettrolizzatori modulari e scalabili a membrana a scambio protonico (PEM) che consentono la produzione di idrogeno verde a costi competitivi. La suite di prodotti elettrochimici dell'azienda aiuta i clienti a raggiungere i loro obiettivi di energia sostenibile in vari progetti industriali, di trasporto ed energetici. Con sede centrale negli Stati Uniti, impianti di produzione in India e attività in tutto il mondo, Ohmium ha una pipeline globale di progetti di idrogeno verde che supera i 2 GW in tre continenti. Nel 2023 Ohmium ha raccolto 250 milioni di dollari in un finanziamento di Serie C, guidato da TPG Rise Climate.

Per saperne di più, visitare https://www.ohmium.com/ .

Frost & Sullivan Best Practices Recognition

I Best Practices Recognitions di Frost & Sullivan rendono omaggio alle aziende nei mercati regionali e globali che dimostrano risultati eccezionali e un’eccellenza costante in termini di leadership, innovazione tecnologica, esperienza del cliente e sviluppo strategico dei prodotti. Ogni riconoscimento è il risultato di un rigoroso processo analitico, nel quale gli esperti di settore di Frost & Sullivan valutano le performance aziendali attraverso interviste approfondite, analisi dettagliate e un’ampia attività di ricerca secondaria. L’obiettivo è individuare le organizzazioni realmente best-in-class che promuovono una crescita rivoluzionaria e definiscono nuovi standard di riferimento per il settore.

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