OCP S.A. (“OCP” o la “Società”), un leader globale nel settore dei fertilizzanti, annuncerà i propri risultati finanziari del secondo trimestre e del primo semestre 2026 martedì 29 settembre 2026. I risultati finanziari verranno resi noti ai titolari delle obbligazioni della Società, agli acquirenti istituzionali idonei, agli analisti finanziari e agli operatori di mercato sul portale Intralinks di OCP a partire dalle ore 10:00 orario di New York (EDT), 14:00 orario del Marocco (GMT) e 15:00 orario di Londra (GMT+1).

L'alta dirigenza di OCP ospiterà una teleconferenza per illustrare i risultati del secondo trimestre e del primo semestre 2026 alle ore 11:00 orario di New York (EDT), 15:00 orario del Marocco (GMT) e 16:00 orario di Londra (GMT+1) martedì 29 settembre 2026, ai titolari delle obbligazioni della Società, agli acquirenti istituzionali idonei, agli analisti finanziari e agli operatori di mercato.

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