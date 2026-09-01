Con il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Rappresentante del Sovrano nella regione di Al Dhafra e Presidente dell’Emirates Falconers’ Club, la quinta asta tenutasi nell'ambito della 23ª edizione dell’Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX) 2026 ha registrato un'affluenza straordinaria, culminata con la vendita di un falco Qarmousha Pure Ultra White per 1,5 milioni di AED (408.000 USD). La vendita rappresenta il prezzo più alto raggiunto in qualsiasi asta durante l'edizione di quest'anno della fiera.

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Qarmousha Pure Ultra White (Photo: AETOSWire)

L'evento fa parte del più grande programma di aste nella storia della fiera, che si svolge all'insegna del tema "A Legacy of Pride" (Un retaggio di orgoglio", organizzato da ADNEC Group, una società di Modon, in partnership strategica con l'Emirates Falconers' Club, presso l'ADNEC Centre Abu Dhabi. La fiera resterà aperta fino al 6 settembre.

Il falco, di proprietà della Mark Moglich Falcon Farm negli Stati Uniti, si distingue per la sua rara colorazione bianca pura e per le eccezionali caratteristiche fisiche. Con un peso di 1.000 grammi e misure pari a 16,5 pollici sia in lunghezza che in larghezza, il Qarmousha Pure Ultra White ha attirato notevole attenzione da parte dei principali falconieri e offerenti.

Humaid Matar Al Dhaheri, Group CEO di ADNEC Group, ha dichiarato: "L'eccezionale livello dei falchi che partecipano a queste aste riflette il prestigio globale che hanno raggiunto attraverso l'Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition. Continuiamo a impegnarci per offrire una piattaforma che riunisca i migliori falchi e le migliori linee genealogiche provenienti da tutto il mondo. Queste aste svolgono inoltre un ruolo importante nel preservare la qualità e la sostenibilità della razza, rafforzando al contempo la posizione di Abu Dhabi come destinazione internazionale di primo piano per la falconeria e le sue tradizioni autentiche, a sostegno degli sforzi volti a salvaguardare questo prezioso patrimonio degli Emirati per le generazioni future".

L'edizione di quest'anno vede la partecipazione di 55 tra i principali allevamenti locali e internazionali specializzati nell'allevamento e nella cura dei falchi, con un aumento del 20% rispetto allo scorso anno. Tra questi, figurano nove partecipanti alla prima esperienza, a testimonianza della crescente importanza delle aste e del loro crescente fascino tra gli allevatori e i falconieri di tutto il mondo.

* Fonte : AETOSWire

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