NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), una piattaforma integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a “duplice impiego”, oggi ha diffuso la seguente lettera di di Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo del CdA e Co-amministratore delegato NUBURU, rivolta agli azionisti.

Gentile azionista,

desidero parlarle con la massima franchezza, perché la storia di ciò che NUBURU è diventata merita di essere ascoltata chiaramente, al di sopra del rumore.

Un anno fa questa era un’impresa con un profilo operativo limitato e zero ricavi trimestrali. Oggi è una piattaforma integrata per la difesa e la sicurezza che genera ricavi, vanta un patrimonio netto positivo e poggia su reali basi industriali e commerciali. Questa non è una promessa – è ciò che i numeri già mostrano.

Ci valuti confrontando il nostro presente con il passato. Al 31 dicembre 2024 NUBURU ha dichiarato circa 7,0 milioni di dollari di attività totali e circa 0,15 milioni di dollari di ricavi per l’intero esercizio 2024. Al 31 marzo 2025, tali dati si attestavano a circa 1,3 milioni di dollari di attività totali e zero ricavi trimestrali. Un anno dopo, al 31 marzo 2026, NUBURU ha registrato circa 76,1 milioni di dollari di attività totali, circa 407.644 dollari di ricavi nel primo trimestre e un patrimonio netto positivo degli azionisti pari a circa 2,2 milioni di dollari. Tale base patrimoniale rispecchia il consolidamento, all’interno della piattaforma, di realtà operative che generano ricavi – il peso reale di ciò che abbiamo creato. In dodici mesi abbiamo ristrutturato questa impresa.

Per quanto riguarda la quotazione, i nostri progressi sono altrettanto evidenti. Il 29 giugno 2026 abbiamo comunicato che, sulla base di dati preliminari e non ancora sottoposti a revisione contabile al 31 maggio 2026, prevediamo che il patrimonio netto degli azionisti supererà in misura sostanziale la soglia di 4,0 milioni di dollari prevista dagli standard di quotazione continua del NYSE American per le società con uno storico di perdite.

Questi ricavi provengono dalle aziende operative interne alla piattaforma. Lyocon è la nostra fabbrica di sistemi fotonici e laser. Orbit è il nostro livello software – comando, validazione, evidenze e resilienza operativa. Ciascuna di esse crea valore commerciale autonomamente; insieme costituiscono il motore della strategia integrata.

E questo motore sta girando. Ad aprile 2026 abbiamo reso nota una pipeline commerciale combinata di oltre 6 milioni di dollari circa nei nostri settori verticali del software e dell’energia diretta – circa 2,5 milioni di dollari per Lyocon e circa 3,9 milioni di dollari per Orbit. A giugno 2026 Orbit si è assicurata ordini cumulativi per circa 240.000 dollari da parte di un operatore di infrastrutture di telecomunicazioni nazionali tier-one, con una visibilità di ulteriori offerte commerciali per circa 825.000 dollari. Abbiamo inoltre aggiornato il mercato sulle attività LaserTech di Lyocon, che includono circa 2,39 milioni di dollari di quotazioni in fase di valutazione – tra cui una quotazione per un rover di circa 2,2 milioni di dollari. Si tratta di una pipeline commerciale e ordini di clienti, non ancora registrati come ricavi secondo i principi contabili generalmente accettati (GAAP) – e la traiettoria commerciale sia di Lyocon che di Orbit è inequivocabile.

Non ci devono essere malintesi su cosa sia NUBURU. Non è né una holding passiva né una capogruppo di imprese scollegate l’una dall’altra. Stiamo sviluppando una piattaforma di difesa e sicurezza orchestrata tramite software e abilitata dall’hardware. Lyocon offre sistemi fotonici multi-dominio e per energia diretta. Orbit fornisce il livello software e di prova. E una volta conclusa l’acquisizione di Tekne, quest’ultima apporterà la scala industriale italiana, veicoli speciali e sistemi di guerra elettronica (EW) e attività cibernetiche ed elettromagnetiche (CEMA) oltre a relazioni consolidate con clienti e programmi.

Due ulteriori pilastri estendono la piattaforma. Attraverso la nostra joint venture statunitense con sede a Houston, nel Texas – siglata tra Maddox Defense Incorporated e NUBURU Defense – stiamo sviluppando capacità di produzione additiva mobile, modulare e containerizzata per realizzare componenti per droni, parti strutturali cruciali e hardware per il supporto sul campo per i mercati della difesa statunitense e degli alleati. E tramite l’accordo preliminare vincolante che abbiamo stipulato con SunCubes, guidata da Lyocon, stiamo avviando nuove soluzioni laser per la piattaforma: un’alleanza a fasi fino a 1,0 milione di euro mirata ad applicazioni di energia diretta e antidrone, con un primo progetto già definito – un sistema di trasmissione di energia mediante luce laser blu per ambienti sottomarini e subacquei da integrare nella piattaforma di alimentazione wireless subacquea SunCubes DEEP LIGHT.

Un’unica architettura. Un’unica interfaccia commerciale. Un unico marchio.

Tekne rappresenta il nostro catalizzatore fondamentale per la scalabilità e il completamento dell’operazione è in corso. Abbiamo presentato la domanda per l’autorizzazione Golden Power a giugno 2026 per l’acquisizione del 70% e prevediamo che l’iter si concluderà nella prima settimana di agosto 2026. L’operazione è appoggiata da un autorevole quadro istituzionale, che include tra i consulenti strategici senior il Generale Pietro Serino, ex Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, e il Professor Carlo Alberto Carnevale Maffè presso la SDA Bocconi.

Le chiedo quindi di giudicarci sulla base dei risultati concreti e dei prossimi traguardi: la conversione della pipeline in ordini contrattualizzati e ricavi riconosciuti; l’espansione del portafoglio ordini e l’integrazione di Orbit; l’esito delle quotazioni di Lyocon LaserTech; la decisione sul Golden Power riguardante Tekne; e il completamento del percorso verso la piena titolarità di Orbit. La informeremo su ciascuno di essi.

In quanto anche azionista, i miei interessi sono allineati a quelli degli altri azionisti e sia io sia il gruppo dirigente e il consiglio di amministrazione siamo convinti che l’attuale prezzo delle azioni non rispecchi minimamente ciò che è stato sviluppato. NUBURU non è la società che emerge dai documenti finanziari di inizio 2025. È una piattaforma integrata per la difesa e la sicurezza che genera ricavi e siamo impegnati per farla crescere. La informeremo a ogni fase di questo cammino.

Cordialmente,

Alessandro Zamboni

Presidente esecutivo del CdA e Co-amministratore delegato | NUBURU, Inc.

Informazioni su NUBURU, Inc.

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è l'azienda piattaforma integrata dual use per la difesa e la sicurezza di nuova generazione, che offre capacità coordinate da software e abilitate da hardware per la difesa e la sicurezza, le infrastrutture critiche e i mercati della resilienza digitale. La strategia della sua piattaforma comprende energia diretta ed effetti non cinetici, guerra elettronica e CEMA, mobilità della difesa, software di resilienza operativa e produzione all'avanguardia dispiegabile.

NUBURU punta al rafforzamento della sua struttura del capitale, all'integrazione degli investimenti strategici e alla conversione della sua pipeline di opportunità in ordini contrattuali e crescita sostenuta dei ricavi.

Per maggiori informazioni visitare www.nuburu.net e seguire NUBURU su X a https://x.com/nuburulasers e su LinkedIn.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni riguardanti il piano di trasformazione di NUBURU; lo sviluppo della piattaforma industriale; la generazione di ricavi; la pipeline commerciale, le quotazioni, le offerte, la fatturazione, il valore degli ordini e la visibilità; l’integrazione di Lyocon, Orbit, Tekne, Maddox, SunCubes e, più in generale, della piattaforma di difesa e sicurezza; la proposta acquisizione di Tekne e la procedura per l’autorizzazione Golden Power; la compliance riguardante il NYSE American; la struttura del capitale, la diluizione, il finanziamento, la liquidità e l’accesso al capitale; la valutazione di mercato; e la capacità di NUBURU di convertire la pipeline in ordini contrattualizzati, ricavi riconosciuti e crescita sostenuta.

Tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze, tra cui la mancata conversione della pipeline, delle quotazioni o delle offerte commerciali in ordini o ricavi; differenze tra la fatturazione, il valore degli ordini, la visibilità della pipeline e il riconoscimento dei ricavi; ritardi, cancellazioni o modifiche da parte dei clienti; il mancato completamento o finanziamento dell’acquisizione di Tekne; ritardi, condizioni o rifiuti relativi all’autorizzazione Golden Power; sfide di integrazione; rischi legati all’accesso al capitale, alla liquidità, alla diluizione, alla volatilità del prezzo di mercato e alla conformità ai requisiti del NYSE American; nonché altri rischi descritti nei documenti depositati da NUBURU presso la SEC. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale, fatto salvo quanto previsto dalle norme di legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260702315536/it/

ir@nuburu.net | press@nuburu.net | www.nuburu.net | Fonte: NUBURU, Inc.





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire