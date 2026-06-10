NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), la società della piattaforma integrata per doppio uso Defense & Security che si concentra su effetti non cinetici e tecnologie a energia diretta, guerra elettronica e programmi di mobilità di difesa, sistemi di difesa coordinati da software e produzione avanzata, ha annunciato oggi che NUBURU e NUBURU Defense LLC hanno presentato la notifica Golden Power al Governo italiano in relazione all'acquisizione pianificata da parte di NUBURU di una quota di maggioranza del 70% di Tekne S.p.A. ("Tekne").

Questa presentazione rappresenta un importante traguardo di esecuzione per la trasformazione di NUBURU in una società della piattaforma Defense & Security di prossima generazione, presentando formalmente la proposta di acquisizione di maggioranza di Tekne e avviando il processo di revisione del Governo italiano richiesto per il completamento di una delle transazioni strategiche più significative della Società fino a oggi.

Ai sensi della normale tempistica di revisione del Golden Power, il Governo italiano solitamente dispone di un periodo di 45 giorni per la revisione, dal momento della ricezione di una notifica completata. Il periodo di revisione e il risultato sono soggetti al processo previsto dalla legge, inclusi possibili richieste di informazioni, richieste di chiarificazioni, sospensioni, prescrizioni, condizioni, impegni o altre azioni da parte delle autorità competenti. Il completamento della transazione relativa a Tekne rimane soggetta all'autorizzazione Golden Power e agli altri passaggi di closing previsti dal contratto di acquisto.

Il pacchetto per la presentazione della notifica Golden Power include il contratto di acquisto definitivo, la documentazione integrativa relativa alla transazione e il piano industriale e commerciale per il 2026-2030 di Tekne. NUBURU ritiene che il pacchetto di presentazione dimostri l'importanza strategica della transazione per la continuità industriale italiana, la preparazione alla difesa, la crescita, la crescita dell'occupazione, lo sviluppo tecnologico e la capacità di sicurezza in linea con la NATO.

La presentazione dello strumento Golden Power dà formalmente inizio alla revisione da parte del Governo italiano dell'acquisizione pianificata da parte di NUBURU di una quota di maggioranza del 70% di Tekne

La notifica copre l'acquisizione proposta di una quota di maggioranza del 70% di Tekne da parte di NUBURU Defense LLC, potenzialmente tramite una società veicolo italiana di recente costituzione, controllata direttamente o indirettamente da NUBURU.

Come annunciato in precedenza, l'accordo di compravendita definisce un percorso strutturato per l'acquisizione da parte di NUBURU di una quota di maggioranza e del controllo di Tekne tramite un aumento di capitale, la conversione del finanziamento esistente degli azionisti e l'acquisto di ulteriori quote dagli azionisti storici di Tekne, previo completamento della procedura Golden Power e delle altre fasi dell'operazione previste dal contratto di acquisto.

NUBURU e Tekne hanno condotto discussioni approfondite e costruttive prima della presentazione con i rappresentanti del Governo italiano, con l'obiettivo di prevedere fattori di interesse nazionale, allineando il piano industriale alle priorità strategiche dell'Italia e riducendo i rischi legati all'attuazione normativa, pur rimanendo l'autorizzazione soggetta alla valutazione del Governo italiano.

Il business plan depositato con la notifica evidenzia la portata, la ripresa e la crescita italiana

Il business plan depositato con la notifica Golden Power prevede un fatturato/valore della produzione cumulativo di Tekne per il periodo 2026-2030 pari a circa 564,7 milioni di euro, ovvero circa 655 milioni di dollari al tasso di cambio indicativo di 1,16 euro per dollaro. Nel quadro della proprietà prevista del 70% da parte di NUBURU, ciò corrisponderebbe a circa 459 milioni di dollari su base proporzionale della partecipazione economica, soggetta all'autorizzazione Golden Power, completamento della transazione e realizzazione del piano di Tekne.

Il piano prevede un aumento del fatturato/valore della produzione di Tekne da circa 49,6 milioni di euro nel 2026 a circa 198,8 milioni di euro nel 2030, trainato dal portafoglio ordini esistente, dall'acquisizione di nuovi ordini, dal settore dell'elettronica per la difesa, dall'espansione internazionale nel settore della difesa e dal previsto supporto della piattaforma NUBURU.

Il business plan presentato evidenzia inoltre un notevole potenziamento dell'organico e delle capacità tecniche in Italia a sostegno dell'aumento della produzione previsto nel fatturato/valore di produzione di Tekne, con una previsione di aumento dell'organico medio di Tekne a 536 dipendenti a tempo pieno (FTE) entro il 2030, grazie all'espansione della produzione in Abruzzo e in Emilia-Romagna e allo sviluppo del Centro Tecnologico di Ortona (CTO).

Il business plan è stato preparato sulla base delle informazioni fornite dal management di Tekne e dei principi contabili italiani applicabili. I dati previsionali potrebbero essere soggetti a revisione o adeguamento qualora fossero presentati, riconciliati o riportati secondo i principi contabili statunitensi (US GAAP) o altri principi contabili, e i risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale dalle previsioni.

La presentazione del pacchetto è stata pensata per affrontare le priorità di interesse nazionale dell'Italia

La presentazione della notifica e del business plan depositato sono una chiara dimostrazione dell'impegno di NUBURU a tutelare Tekne in quanto risorsa industriale strategica italiana, evitando la delocalizzazione e rafforzando il ruolo dell'azienda come piattaforma di difesa e sicurezza per servire NATO, USA e i mercati alleati.

Il pacchetto di presentazione evidenzia un piano globale di sviluppo industriale e strategico incentrato su:

Conservazione ed espansione della presenza industriale in Italia di Tekne tra Poggiofiorito, Ortona e Guastalla;

Supporto a Tekne per l'uscita dalla crisi finanziaria e per garantire la continuità operativa e finanziaria, l'attuazione dei programmi esistenti per i clienti e una crescita sostenibile nel lungo periodo;

Protezione di tecnologie di difesa strategiche, proprietà intellettuale e informazioni sensibili;

Rafforzamento di misure di governance, sicurezza e conformità, compreso il possibile ricorso a una società veicolo italiana e a un sistema dedicato di controllo della sicurezza;

Supporto della crescita dell'occupazione e dello sviluppo delle capacità tecniche in Italia;

Rafforzamento del ruolo di Tekne all'interno degli ecosistemi di difesa della NATO e dei paesi alleati; ed

Espansione delle capacità integrate tra gli ambiti di mobilità, guerra elettronica, CEMA, sistemi anti-drone, tecnologie di difesa non letali e produzione avanzata dispiegabile.

Tekne diventerà un risorsa fondamentale all'interno della piattaforma Defense & Security di NUBURU

Al completamento della transazione, NUBURU prevede che Tekne fungerà da piattaforma fondamentale industriale e di guerra elettronica all'interno della strategia Defense & Security a doppio uso della Società all'interno dei mercati allineati alla NATO. La piattaforma abbinata è stata progettata per integrare:

Guerra elettronica e capacità CEMA;

Tecnologie di difesa contro i sistemi aerei senza pilota (UAS) e i droni;

Mobilità tattica e sistemi di veicoli militari specializzati;

Tecnologie di difesa a energia diretta e non cinetica; e

Resilienza operativa basata su IA, orchestrazione del software e funzionalità avanzate di produzione implementabili.

Sintesi della transazione

Come già annunciato, il contratto di compravendita sottoscritto definisce un percorso vincolante per NUBURU per l'acquisizione di una quota di maggioranza e del controllo di Tekne sulla base di una valutazione pre-money di Tekne pari a 52 milioni di euro e di una struttura dell'operazione che prevede:

Conversione in capitale proprio di circa 17,692 milioni di euro di finanziamenti concessi dagli azionisti, compresi il finanziamento esistente di 16,692 milioni di euro e l'anticipo di 1,0 milioni di euro previsto dal contratto di cessione delle azioni;

Un contributo in contanti fino a 12,0 milioni di euro nell'ambito di un aumento di capitale di 29,692 milioni di euro finalizzato a sostenere l'espansione industriale, la continuità operativa e la crescita a lungo termine della piattaforma;

Un acquisto di 5,2 milioni di euro di ulteriori azioni in possesso degli azionisti storici di Tekne; e

Un earn-out basato sui ricavi, da corrispondere agli azionisti storici di Tekne, pari al 5% dei ricavi annuali di Tekne, determinati secondo i principi contabili statunitensi (US GAAP), generati negli esercizi finanziari dal 2027 al 2036, con un limite massimo di 29,692 milioni di euro.

Nel complesso, l'accordo di compravendita (SPA) prevede un corrispettivo potenziale complessivo dell'operazione e impegni di investimento fino a circa 64,6 milioni di euro. Ulteriori dettagli relativi all'accordo di compravendita, compresi i termini e le condizioni completi dell'earn-out, le modalità di chiusura e altri termini dell'operazione, dovrebbero essere descritti nella relazione corrente di NUBURU sul modulo 8-K che sarà depositata presso la SEC.

Al completamento della transazione, si prevede che la quota di Tekne in possesso di NUBURU sarà del 70%, consentendo l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza e un potenziale consolidamento di Tekne all'interno della piattaforma Defense & Security di NUBURU.

Dichiarazioni della leadership

Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-CEO di NUBURU, ha dichiarato:

"La presentazione della notifica Golden Power rappresenta un traguardo fondamentale del nostro percorso verso un controllo di maggioranza di Tekne. Siamo passati dalla firma del contratto definitivo di compravendita all'avvio formale del processo di revisione del Governo italiano, supportato da un piano industriale e strategico dettagliato sviluppato per conservare ed espandere la presenza in Italia, proteggere le tecnologie strategiche e accelerare l'espansione della piattaforma Defense & Security di prossima generazione di NUBURU."

Dario Barisoni, Co-CEO di NUBURU e CEO di NUBURU Defense LLC, ha aggiunto:

"Il business plan presentato come parte della notifica Golden Power evidenzia la portata dell'opportunità che osserviamo in Tekne. Il piano prevede circa 655 milioni di dollari del fatturato/valore della produzione cumulativo per il periodo 2026-2030, pari a circa 459 milioni di dollari USA sulla base di una quota di partecipazione economica proporzionale del 70%, favorendo al contempo la crescita dell'occupazione, lo sviluppo delle competenze tecniche e l'espansione delle capacità strategiche di difesa in Italia."

Informazioni su Nuburu, Inc

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è l'azienda piattaforma integrata dual use per la difesa e la sicurezza di nuova generazione. NUBURU offre protezione coordinata da software e abilitata da hardware all'avanguardia e implementabile per la difesa e la sicurezza moderne, le infrastrutture critiche e i mercati della resilienza digitale. NUBURU opera come piattaforma integrata di capacità modulari, ciascuna in grado di fornire valore operativo ed economico indipendente, trasformandosi collettivamente in una capacità completa di difesa e sicurezza, che comprende:

sistemi e prodotti proprietari basati su energia diretta e effetti non cinetici (dispositivi laser accecanti per la neutralizzazione dei sensori, sistemi laser di neutralizzazione non cinetica "soft-kill", sistemi anti-drone (aerei, terrestri, marini e subacquei) e anti-FPV, nonché future capacità di neutralizzazione "hard-kill" basate su energia diretta);

guerra elettronica (comprese le attività relative agli attacchi e alla protezione nel campo cibernetico ed elettromagnetico (CEMA), le operazioni di disturbo e quelle volte al controllo dello spettro radio) e i programmi di mobilità della difesa;

software di analisi e orchestrazione assistito dall'IA per la resilienza operativa, finalizzato al comando e controllo unificato, e soluzioni Software-as-a-Service; e

produzione avanzata e servizi mobili di produzione e assistenza sul campo.

NUBURU si concentra sulla commercializzazione dei propri prodotti e sistemi di punta e sulla creazione di valore significativo per i propri azionisti e principali stakeholder. NUBURU intende raggiungere questo obiettivo continuando a rafforzare la propria attività e trasformando il proprio portafoglio di opportunità in crescita in ordini contrattuali, con una crescita sostenuta dei ricavi e un'espansione per tutto il 2026 e nel lungo periodo.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il nostro sito web www.nuburu.net e seguirci su X https://x.com/nuburulasers .

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia della piattaforma Defense & Security di NUBURU.

Per maggiori informazioni sulle nostre acquisizioni e Joint Venture:

Orbit: www.orbitopenplatform.com . Come risultato di una partecipazione azionaria pari a circa il 22% in Orbit a gennaio 2026, NUBURU ora detiene una posizione di controllo in Orbit e nel suo Consiglio di amministrazione, con una quota di proprietà del 100% in Orbit prevista non oltre il 31 dicembre 2026.



Orbit offre una piattaforma software incentrata sulla resilienza operativa, l'analisi dei rischi, l'integrazione dei dati e il supporto decisionale, consentendo il coordinamento, il monitoraggio e la governance di sistemi e risorse complessi. Orbit garantisce la continuità operativa e il controllo in contesti a doppio uso, quali aziende, difesa, amministrazione pubblica e infrastrutture critiche. Nell'ambito della piattaforma Defense and Security di NUBURU, Orbit funge da livello di intelligence centrale e di comando a sostegno degli aspetti di fusione di sensori, consapevolezza situazionale, coordinamento dei flussi di lavoro e tracciabilità sia per le componenti cinetiche che non cinetiche, creando un ponte tra i sistemi digitali e le operazioni fisiche.



Tekne S.p.A.: TEKNE S.p.A. | SPECIAL VEHICLES & ELECTRONICS . Tekne è orgogliosa di rivolgersi a una consolidata clientela internazionale, che comprende importanti organizzazioni nazionali quali ministeri, dipartimenti e agenzie governative, nonché altri enti del settore pubblico, evidenziando il ruolo fondamentale di Tekne e la credibilità di massimo livello nel settore della difesa internazionale. Da quando ha ricevuto l'accreditamento NATO nel 2017, Tekne è stata fornitrice degli Stati membro della NATO.





www.orbitopenplatform.com . Come risultato di una partecipazione azionaria pari a circa il 22% in Orbit a gennaio 2026, NUBURU ora detiene una posizione di controllo in Orbit e nel suo Consiglio di amministrazione, con una quota di proprietà del 100% in Orbit prevista non oltre il 31 dicembre 2026. Orbit offre una piattaforma software incentrata sulla resilienza operativa, l'analisi dei rischi, l'integrazione dei dati e il supporto decisionale, consentendo il coordinamento, il monitoraggio e la governance di sistemi e risorse complessi. Orbit garantisce la continuità operativa e il controllo in contesti a doppio uso, quali aziende, difesa, amministrazione pubblica e infrastrutture critiche. Nell'ambito della piattaforma Defense and Security di NUBURU, Orbit funge da livello di intelligence centrale e di comando a sostegno degli aspetti di fusione di sensori, consapevolezza situazionale, coordinamento dei flussi di lavoro e tracciabilità sia per le componenti cinetiche che non cinetiche, creando un ponte tra i sistemi digitali e le operazioni fisiche. TEKNE S.p.A. | SPECIAL VEHICLES & ELECTRONICS . Tekne è orgogliosa di rivolgersi a una consolidata clientela internazionale, che comprende importanti organizzazioni nazionali quali ministeri, dipartimenti e agenzie governative, nonché altri enti del settore pubblico, evidenziando il ruolo fondamentale di Tekne e la credibilità di massimo livello nel settore della difesa internazionale. Da quando ha ricevuto l'accreditamento NATO nel 2017, Tekne è stata fornitrice degli Stati membro della NATO. Joint venture di Maddox Defense Incorporated . NUBURU, tramite Nuburu Defense, ha stipulato a marzo 2026 un accordo di joint venture con Maddox Defense Incorporated. Maddox è una società statunitense di produzione nell'ambito della difesa che si concentra su capacità di produzione avanzate a sostegno di sistemi senza equipaggio, componenti fondamentali per le missioni e iniziative di modernizzazione nel settore della difesa, al servizio dei mercati della difesa statunitensi e degli alleati.



La joint venture, con una partecipazione di maggioranza e una supervisione strategica da parte di Nuburu Defense, ha lo scopo di sviluppare e commercializzare un sistema di produzione additiva (MAMC) modulare, containerizzato e mobile, progettato per la produzione di componenti per droni, parti strutturali di importanza critica, pod e relativi sistemi di difesa.

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Una controllata di NUBURU, Nuburu Subsidiary, Inc è interamente proprietaria di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) azienda italiana produttrice di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi laser blu ad alta potenza per applicazioni industriali. Home Page - Lyocon .

Lyocon opera come controllata operativa interamente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale centrale per l'attività laser blu riattivata e ampliata di NUBURU, posizionando simultaneamente la tecnologia per le applicazioni a doppio uso industriali e della difesa. Lyocon ha ampliato e potenziato le capacità interne di progettazione, assemblaggio, test e dimostrazione per i sistemi basati su laser e a energia diretta di NUBURU applicabili a casi di difesa e sicurezza civile.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene alcune "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995, della Sezione 27A del Securities Act statunitense del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act statunitense del 1934, e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni diverse dai fatti storici contenute nel presente comunicato stampa possono costituire dichiarazioni previsionali, identificabili da termini quali "potrebbe", "dovrebbe", "prevede", "intende", "sarà", "stima", "anticipa", "ritiene", "pronostica", "pianifica", "cerca", "si rivolge", "proietta", "potrebbe", "sarebbe", "continua", "prevedere" o le loro forme negative o varianti. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni relative alla proposta di transazione di Tekne; la notifica Golden Power presentata e i tempi, le modalità e l'esito previsti della verifica da parte del Governo italiano; eventuali richieste di informazioni, chiarimenti, sospensioni, prescrizioni, condizioni, impegni o altre misure da parte delle autorità competenti; la struttura proprietaria e di controllo prevista, il potenziale consolidamento e il trattamento contabile di Tekne; aspettative economiche dell'operazione, impiego del capitale, condizioni e tempistiche dell'earn-out; il business plan di Tekne, il valore della produzione, entrate e ipotesi relative ai principi contabili previsti nel periodo 2026-2030, una quota stimata del 70% pro rata di NUBURU dell'esposizione economica a tali importi previsti, all'EBITDA, al portafoglio ordini, ai nuovi ordini, alla domanda dei clienti, all'aumento della produzione, al fabbisogno di capitale circolante, alle ipotesi di finanziamento e ai fattori di crescita; il piano industriale previsto, l'integrazione, i vantaggi strategici e l'espansione della piattaforma Defense & Security di NUBURU; e la presentazione prevista di un rapporto attuale sul modulo 8-K che descrive ulteriori condizioni del contratto di compravendita (SPA). Tali dichiarazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i risultati reali differiscano in modo sostanziale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (1) la capacità di ottenere l’autorizzazione da parte di Golden Power a condizioni accettabili o, in generale, di ottenerla; (2) la possibilità che la revisione del Golden Power possa subire ritardi, essere sospesa, soggetta a condizioni, soggetta a prescrizioni o non approvata; (3) la capacità di soddisfare le altre condizioni necessarie per il perfezionamento dell’operazione e di portare a termine l’operazione proposta con Tekne secondo i termini o le tempistiche previsti; (4) la capacità di integrare Tekne, ottenere i benefici previsti e consolidare le operazioni e i risultati finanziari come previsto; (5) il rischio che il business plan di Tekne, il valore previsto di produzione, entrate, tra cui le ipotesi contabili e le potenziali rettifiche qualora i dati fossero presentati o riconciliati secondo i principi contabili statunitensi (US GAAP), l'EBITDA previsto, la domanda dei clienti, il portafoglio ordini, l'acquisizione di nuovi ordini, le ipotesi relative al capitale circolante, le ipotesi di finanziamento e i fattori di crescita potrebbero non concretizzarsi o differire in modo sostanziale dai risultati effettivi; (6) il rischio che le ipotesi relative a consolidamento, trattamento contabile ed esposizione proporzionale al capitale sociale di NUBURU potrebbe differire dal trattamento contabile definitivo o dai risultati effettivi; (7) la capacità di garantire la continuità operativa, l'assistenza dei fornitori, i contratti con i clienti e gli accordi finanziari presso Tekne; (8) la capacità di soddisfare i requisiti di quotazione previsti dalle borse valori; (9) l'impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a seguito di un pignoramento; (10) il mancato raggiungimento delle aspettative relative allo sviluppo aziendale e alle strategie di acquisizione; (11) l'impossibilità di accedere a capitali sufficienti; (12) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (13) condizioni economiche, commerciali, competitive, geopolitiche o dei mercati finanziari sfavorevoli; e (14) altri rischi descritti nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, compresi i più recenti Modulo 10-K e Modulo 10-Q. Tali documenti illustrano ulteriori rischi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli previsti in dette dichiarazioni previsionali. I lettori non devono fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni, che sono valide solo alla data in cui sono state formulate. NUBURU non si assume alcun obbligo relativamente all'aggiornamento o alla revisione di queste dichiarazioni, tranne nei casi previsti dalla legge.

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