NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), una piattaforma integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a “duplice impiego”, oggi ha confermato la disponibilità dei fondi necessari per completare l'acquisizione di una quota di maggioranza del 70% in Tekne S.p.A. (“Tekne”) e non ha necessità di raccogliere ulteriore capitale per concludere l'operazione. A seguito dell'autorizzazione Golden Power del Governo italiano concessa il 5 agosto 2026, le parti stanno lavorando per completare l'acquisizione nella prima settimana di ottobre 2026, previo l'ottenimento delle restanti approvazioni aziendali e delle formalità di chiusura. I vertici di Tekne hanno reso noto un valore netto residuo degli ordini pari a circa 135,4 milioni di dollari. NUBURU e Tekne stanno inoltre preparando la propria espansione negli Stati Uniti, e più in generale nei Paesi della NATO e nei mercati alleati, basandosi sulla pipeline commerciale esistente di Tekne e sulla rete globale di partner.

“Tekne apporta una comprovata esperienza operativa: i veicoli Graelion sono operativi in Italia, al servizio dei vigili del fuoco in Germania e supporto del Servizio della Protezione Civile dell'Ucraina, nelle operazioni di sminamento, mentre i suoi sistemi di guerra elettronica Tactical Bubble sono stati adottati dalle forze militari italiane e hanno attratto l'interesse dei Paesi della NATO e dei partner internazionali in ambito di tecnologia militare”, ha dichiarato Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-amministratore delegato di NUBURU. “Con la disponibilità del capitale necessario per concludere l'operazione, puntiamo alla prima settimana di ottobre. Il nostro obiettivo è trasformare gli ordini di Tekne in consegne e liquidità, integrare le sue tecnologie con le nostre risorse di laser e software e collaborare con i partner locali per mettere la piattaforma Defense & Security di NUBURU a disposizione dei clienti a livello internazionale”.

Preparazioni per la chiusura a seguito dell'autorizzazione Golden Power

Il Governo italiano ha concesso l'autorizzazione Golden Power per l'operazione il 5 agosto 2026. I passaggi da completare sono la costituzione di Nuburu Defense Italy S.r.l. (“NDI”), che inizialmente servirà da holding operativa sotto la direzione di NUBURU Defense LLC; l'assemblea degli azionisti di Tekne per approvare l'aumento di capitale e il perfezionamento delle formalità notarili per rendere effettive le conseguenti partecipazioni azionarie, assieme alle nomine relative alla governance e alla documentazione finale. Le parti stanno lavorando per completare l'operazione nella prima settimana di ottobre 2026. La tempistica rimane soggetta all'accordo tra le parti e al completamento di questi passaggi, e NUBURU annuncerà la chiusura separatamente.

I ricavi derivanti dall'offerta pubblica conclusa di NUBURU sono stati applicati all'acquisizione di Tekne. NUBURU ha fornito a Tekne altri 7 milioni di euro per completare il finanziamento di 9 milioni di euro necessari alla chiusura dell'operazione. NUBURU possiede il capitale necessario per soddisfare gli obblighi restanti alla chiusura dell'acquisizione, e non è necessario alcun aumento del capitale per concludere l'acquisizione. NUBURU continua a fornire supporto a Tekne per le operazioni in corso e per l'aumento della produzione, dando priorità ai fornitori essenziali, alla produzione e all'accettazione da parte dei clienti e all'allineamento delle spese di produzione con i ricavi previsti dai clienti. Le successive esigenze di produzione, capitale operativo ed espansione verranno affrontate tramite il piano industriale di Tekne e i piani di finanziamento del gruppo NUBURU, tra cui partnership previste con banche locali mirate a ottimizzare il costo del capitale e a ottenere soluzioni di finanziamento non diluitive.

Un valore netto residuo degli ordini pari a circa 135,4 milioni di dollari

Come precedentemente annunciato, l'amministrazione di Tekne ha identificato un valore residuo attivo degli ordini pari a circa 148,0 milioni di dollari (129,0 milioni di euro). Dopo aver escluso circa 12,6 milioni di dollari (11,0 milioni di euro) identificati come un elevato rischio di annullamento, il valore netto residuo degli ordini era pari a circa 135,4 milioni di dollari (118,0 milioni di euro). Queste cifre preliminari, non sottoposte a revisione contabile, coprono il 100% di Tekne, e NUBURU inizierebbe a consolidare Tekne solo dopo il perfezionamento dell'acquisizione della sua quota di maggioranza del 70%. Le opportunità future di Graelion nel settore militare in Ucraina precedentemente divulgate al mercato dalla Società sono aggiuntive e non sono incluse in quella cifra.

L'indicatore valore degli ordini non rappresenta un fatturato secondo i principi contabili GAAP statunitensi, un indicatore del portafoglio ordini finanziato o una previsione finanziaria. La realizzazione dipende dalla produzione, dalla consegna, dall'accettazione da parte del cliente e dall'incasso; inoltre, gli ordini possono essere modificati, posticipati o annullati.

Dopo la chiusura dell'acquisizione, il Generale Pietro Serino diventerà Presidente di Tekne

Il Generale Pietro Serino, già Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano e consulente strategico di NUBURU Defense, ha firmato una lettera di impegno ad assumere l'incarico di Presidente di Tekne al momento del perfezionamento dell'acquisizione. Quell'impegno ha formato parte della notifica di Golden Power presentata al Governo italiano, e la nomina rimane soggetta alle risoluzioni aziendali necessarie alla chiusura. In collaborazione con i vertici di Tekne e con NUBURU, il Generale Serino sosterrà l'espansione di Tekne nella NATO e nei mercati alleati e l'integrazione delle risorse di guerra elettronica e veicoli speciali di Tekne con le tecnologie laser e fotonica di Lyocon e il software di Orbit. Il modulo di gestione dei conflitti di Orbit è ancora in fase di sviluppo e le soluzioni integrate rimangono soggette a validazione tecnica e ai requisiti dei clienti.

La presenza internazionale di Tekne e la sua espansione negli Stati Uniti

Graelion ha già una presenza operativa internazionale al di fuori dell'Italia. In Germania, i veicoli Graelion vengono utilizzati dai vigili del fuoco ad Heidelberg e Lorsbach, a supporto delle operazioni antincendio e di soccorso su terreni difficili. In Ucraina, i veicoli PM-L basati sui Graelion costruiti da Pozhmashina supportano le squadre di bonifica degli ordigni esplosivi e di sminamento del Servizio della Protezione Civile. Questi dispiegamenti dimostrano l'utilizzo della piattaforma nelle missioni di protezione civile e di risposta alle emergenze e offrono riferimenti operativi per la prevista espansione di NUBURU negli Stati Uniti e in altri mercati internazionali.

NUBURU sta valutando varie sedi per un ufficio commerciale e una struttura per le dimostrazioni nel corridoio della difesa di Washington, con un'apertura prevista per il primo trimestre 2027. La sede dovrebbe ospitare e mantenere attrezzature dimostrative, tra cui il veicolo tattico Graelion e il sistema di integrazione di missione Tactical Bubble, supportato dal personale ingegneristico e tecnico di Tekne in Italia. Il trasferimento di attrezzature dimostrative negli Stati Uniti rimane soggetto alle autorizzazioni applicabili in materia di esportazione, importazione e concessione di licenze.

NUBURU intende creare una task force statunitense assieme ai partner locali, basandosi sulla sua joint venture contrattuale in essere con Maddox Defense Incorporated. Le priorità iniziali relative ai prodotti comprendono sistemi J4 per la guerra elettronica e sistemi di difesa contro i veicoli senza pilota (counter-UAS), la piattaforma di integrazione delle missioni Tactical Bubble e i veicoli tattici e speciali come Graelion. Le attività pianificate comprendono il coinvolgimento con gli utenti finali militari, le agenzie federali e gli appaltatori principali; dimostrazioni di prodotti e formazione di operatori; e risposte a richieste di informazioni, richieste di proposte e offerte idonee. L'implementazione rimane soggetta ai requisiti applicabili in materia di importazione, esportazione, requisiti di sicurezza e approvvigionamento, partecipazione del cliente e risorse allocate a ciascuna fase.

Informazioni su NUBURU, Inc.

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è un'azienda piattaforma integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a “duplice impiego” che sviluppa soluzioni orchestrate tramite software e abilitate dall’hardware per i mercati della difesa e della sicurezza, delle infrastrutture cruciali e della resilienza digitale. La sua strategia integra capacità modulari in quattro aree:

Energia diretta ed effetti non cinetici, tra cui tecnologie laser e applicazioni antidrone;

Guerra elettronica, attività cibernetiche ed elettromagnetiche (CEMA) e mobilità per la difesa;

Software per la resilienza operativa, orchestrazione assistita dall'intelligenza artificiale, analisi e supporto alle decisioni; e

Fabbricazione avanzata e produzione e supporto dispiegabili sul campo.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net e https://ir.nuburu.net/corporate-profile/default.aspx , e seguire NUBURU su X a https://x.com/nuburulasers .

Informazioni su NUBURU Defense LLC

Una controllata di NUBURU, NUBURU Defense offre soluzioni avanzate dispiegabili, sistemi e prodotti per la difesa e la sicurezza, le infrastrutture critiche e i mercati della resilienza digitale, a supporto della strategia della piattaforma Defense & Security Hub di NUBURU. Le iniziative della sua piattaforma comprendono il software di Orbit per la resilienza operativa, la proposta acquisizione di Tekne e la collaborazione con Maddox Defense Incorporated. L'acquisizione di Tekne rimane soggetta al completamento dei passaggi conclusivi descritti in precedenza.

Informazioni su NUBURU Subsidiary, Inc.

Una controllata di NUBURU, NUBURU Subsidiary, Inc è interamente proprietaria di Lyocon S.r.l., azienda italiana produttrice di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi laser. Lyocon supporta l'attività laser blu di NUBURU e lo sviluppo di applicazioni a doppio uso industriali e per la difesa.

Forward-Looking Statements

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali secondo la definizione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche e Sezione 21E del Securities Exchange Act of 1934, e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni che non sono affermazioni di fatti storici contenute in questo comunicato stampa possono essere dichiarazioni previsionali, identificate da termini come “può”, “dovrebbe,” “prevede”, “intende”, “farà”, “stima”, “anticipa”, “ritiene”, “pianifica”, “tenta”, “mira”, “potrebbe”, “sarebbe” o rispettive forme negative o eventuali varianti.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa comprendono, non in via limitativa, dichiarazioni relative alla tempistica e al completamento dell'acquisizione di Tekne; sufficienza e utilizzo dei fondi per la chiusura dell'operazione l'assenza di ulteriore aumento di capitale necessario per la chiusura; la costituzione e il ruolo di NDI; i restanti passaggi conclusivi e il relativo completamento; il supporto finanziario in corso, i requisiti futuri di finanziamento e le collaborazioni previste con le banche; il dispiegamento e le prestazioni continue dei veicoli Graelion in Ucraina; la futura attività militare di Graelion in Ucraina e la sua esclusione dai valori degli ordini dichiarati; la produzione, le consegne, la conversione degli ordini e gli incassi di liquidità; la realizzazione dei valori degli ordini dichiarati; l'espansione internazionale e lo sviluppo della pipeline; i piani per una sede negli Stati Uniti, una struttura per le dimostrazioni, una task force, attività di dimostrazione, formazione e approvvigionamento; il trasferimento negli Stati Uniti di attrezzature dimostrative e le autorizzazione necessarie; la nomina prevista e il ruolo del Generale Serino; l'integrazione della piattaforma; e lo sviluppo di prodotti.

I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale a causa di rischi ed incertezze, compresi ritardi o il mancato perfezionamento dell'operazione; modifiche ai requisiti per il perfezionamento dell'operazione; il mancato completamento della costituzione di NDI, dell'ottenimento dell'approvazione degli azionisti dell'aumento di capitale Tekne o delle formalità notarili; la conformità con i requisiti di Golden Power; perdite operative, flusso di cassa negativo, vincoli di liquidità, necessità future di finanziamento e diluizione; vincoli di fornitura e produzione; modifiche, ritardi o cancellazioni di ordini; finanziamento, accettazione e ritardi nei pagamenti da parte dei clienti; requisiti governativi di approvvigionamento e qualificazione; mancato ottenimento delle nomine, degli accordi o delle approvazioni richieste; rischi legati al reclutamento, all'ingresso sul mercato e all'integrazione; rischi di tipo tecnico o di convalida; controlli di esportazione, sanzioni, importazione, concessione di licenze, sicurezza e altri requisiti normativi; rischi geopolitici, compresi il conflitto in Ucraina; competizione; rischi legati alla volatilità e alla permanenza in borsa; e altri rischi e fattori in dettaglio nei documenti depositati da NUBURU presso la Securities and Exchange Commission statunitense. I piani di ingresso sul mercato e le future opportunità non costituiscono aggiudicazioni di appalti né indicazioni finanziarie. I valori degli ordini non costituiscono ricavi secondo i principi contabili GAAP statunitensi né sono un indicatore o una misura del portafoglio ordini finanziato. Le dichiarazioni sono valide solo alla data in cui sono state formulate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornarle salvo previsto dalla legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

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