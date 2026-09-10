NUBURU, Inc. (OTC Pink: BURUD) (“NUBURU” o la “Società”), la società della piattaforma integrata di prossima generazione per doppio uso di difesa e sicurezza, ha annunciato oggi che, a seguito della notifica da parte del Regolamento NYSE, la negoziazione delle azioni ordinarie della Società dovrebbe riprendere sul NYSE American lunedì 14 settembre 2026, sotto il simbolo ticker “BURU”.

Le azioni ordinarie della Società continueranno a utilizzare il numero CUSIP 67021W509. La ripresa delle negoziazioni segue al raggruppamento azionario du NUBURU in rapporto di 1 a 40, entrato in vigore il 1° settembre 2026, nell’ambito degli sforzi della Società volti ad affrontare il problema del basso prezzo di vendita citato nella sospensione delle negoziazioni disposta dalla NYSE American il 17 luglio 2026.

“La ripresa delle negoziazioni sul NYSE American è una tappa importante per NUBURU e per i nostri azionisti ”, ha affermato Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-AD di NUBURU . “Apprezziamo la pazienza e il continuo supporto dei nostri azionisti nell'intero processo. La nostra attenzione rimane concentrata sull'esecuzione della nostra strategia per doppio uso di difesa e sicurezza, sviluppando le nostre attività operative e trasformando le opportunità commerciali in ordini, ricavi e valore a lungo termine per gli azionisti”.

Informazioni per gli azionisti

Le azioni ordinarie di NUBURU sono attualmente quotate sul mercato OTC Pink con il simbolo provvisorio post-frazionamento “BURUD”. Alla ripresa delle negoziazioni sul NYSE American, le azioni ordinarie saranno negoziate con il simbolo “BURU”. Non si prevede che gli azionisti debbano intraprendere alcuna azione esclusivamente in relazione alla ripresa delle negoziazioni. Gli investitori che abbiano domande relative alla gestione delle proprie partecipazioni sono pregati di contattare la propria banca, il proprio broker o l’agente di trasferimento della Società, Continental Stock Transfer & Trust Company.

Informazioni su NUBURU, Inc.

NUBURU, Inc. (OTC Pink: BURUD) è un'azienda fornitrice di piattaforme integrate di prossima generazione a duplice uso per difesa e sicurezza che sviluppa capacità orchestrate da software e abilitate all'hardware per i settori di difesa e sicurezza, infrastrutture critiche e mercati della resilienza digitale. La sua strategia include effetti a energia diretta e non cinetici, EW/CEMA (guerra elettronica / attività cibernetiche ed elettromagnetiche), mobilità nel settore della difesa, software per la resilienza operativa e produzione avanzata dispiegabile.

Per maggiori informazioni, visitare https://ir.nuburu.net/corporate-profile/default.aspx .

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, affermazioni relative alla ripresa prevista delle negoziazioni sul NYSE American, al simbolo di negoziazione e alle relative procedure di mercato; al piano di trasformazione e alla strategia operativa di NUBURU; allo sviluppo e all’integrazione delle sue attività operative; alla trasformazione delle opportunità commerciali in ordini e ricavi; e alla creazione di valore a lungo termine per gli azionisti.

Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi, tra cui ritardi o modifiche nella ripresa prevista delle negoziazioni o nelle relative procedure di mercato; il mancato rispetto dei requisiti applicabili per il mantenimento della quotazione; la volatilità della liquidità e dei prezzi di mercato; i rischi di esecuzione e integrazione; i rischi relativi alla clientela, agli appalti pubblici, alla catena di approvvigionamento e alla normativa; perdite operative, flusso di cassa negativo, dubbi sostanziali sulla capacità della Società di continuare ad operare come impresa in attività, esigenze di finanziamento e diluizione; nonché altri rischi descritti nei documenti depositati da NUBURU presso la Securities and Exchange Commission, tra cui la sua ultima Relazione annuale sul Modulo 10-K e le Relazioni trimestrali sl Modulo 10-Q.

I lettori non devono fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che sono valide solo alla data in cui sono state formulate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale, tranne nei casi previsti dalla legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

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