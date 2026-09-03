NIQ (NYSE: NIQ), una società leader di consumer intelligence, ha annunciato oggi ulteriori sviluppi nella sua strategia di misurazione del commercio agentico tramite una collaborazione con Similarweb (NYSE: SMWB). Le aziende stanno collaborando allo sviluppo di una nuova soluzione per aiutare rivenditori e piattaforme tecnologiche a comprendere in che modo i prodotti vengono acquistati in un'economia sempre più agentica.

Il lavoro aggiunge un componente di misurazione alla strategia di intelligence commerciale di NIQ, concentrata sulla distribuzione di contenuti di alto livello e pronti per l'IA di NIQ direttamente nei flussi di lavoro del commercio agentico e sulla dotazione per i marchi e i retailer dei segnali di cui hanno bisogno per reagire in modo efficiente.

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