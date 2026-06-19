NIQ (NYSE: NIQ), leader globale nell'ambito dell'intelligence dei consumatori, ha annunciato oggi una nuova collaborazione con Ogury, la società globale di AdTech alimentata da Persona Intelligence. La collaborazione consentirà a Ogury di integrare i dati di GeoPurchase di NIQ nel suo Persona Intelligence Engine, rafforzando la pianificazione della audience, l'attivazione dei media e le informazioni strategiche per gli addetti al marketing.

NIQ fornisce retail intelligence leader a livello mondiale, catturando dati di acquisto reali a livello di prodotti dai maggiori commercianti al dettaglio di tutto il mondo.

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