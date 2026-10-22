NielsenIQ (NYSE: NIQ), una delle principali aziende di consumer intelligence, oggi ha annunciato che Mars è un nuovo cliente ConnectAI Charter, ampliando l'elenco crescente del programma di aziende globali che collaborano con NIQ per sviluppare la base di intelligence per ampliare i flussi di lavoro dell'IA aziendale.

Attraverso il ConnectAI Charter Program, gli ingegneri e gli scienziati dei dati in prima linea di NIQ stanno collaborando con Mars per integrare l'intelligence di NIQ nell'espansione dei flussi di lavoro assistiti dall'IA nella sua attività. L'impegno si concentra sulla connessione dei dati, dei modelli e del contesto aziendale di NIQ con l'ecosistema IA di Mars per aiutare a ridurre la distanza tra i dati e i processi decisionali.

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