NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti per i dati, oggi ha annunciato NetApp Keystone Sovereign, che consentirà a clienti europei idonei di utilizzare i controlli di sovranità dei dati a sostegno dei propri percorsi di conformità e residenza dei dati. Sarà più facile per le aziende mantenere i dati e il supporto all'interno di confini geografici specificati.

Mentre le organizzazioni modernizzano l'informatica e adottano modelli operativi di tipo cloud, i clienti nei settori regolamentati sono soggetti a pressioni sempre maggiori per mantenere i dati sensibili, il supporto e le operazioni entro confini geografici ben definiti.

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