NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda leader nelle infrastrutture intelligenti per i dati, oggi ha annunciato il rilascio di StorageGRID 12.1, progettato per aiutare i clienti a scalare l'AI e altri carichi di lavoro moderni con un namespace globale federato. Queste nuove capacità migliorano l'accesso, l'elaborazione e la gestione dei dati negli ambienti distribuiti per supportare le pipeline dei dati dell'AI, i data lake e le moderne applicazioni basate sugli oggetti.

Le organizzazioni si trovano a dover far fronte a una rapida crescita dei dati non strutturati a supporto dei carichi di lavoro dell'AI e, al contempo, a gestire tali dati in ambienti ibridi sempre più distribuiti. Nella relazione "Object Storage Solutions Landscape, Q1 2026" (Panoramica sulle soluzioni per lo storage a oggetti, primo trimestre 2026), Forrester osserva che la crescita dell'AI generativa ha trasformato lo storage a oggetti in una piattaforma dati ottimizzata per l'AI, oltrepassandone lo storico utilizzo a supporto delle strategie dati aziendali con storage scalabile e durevole per dati non strutturati, contenuti multimediali e backup.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260623164284/it/

Contatto con i media:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contatto con gli investitori:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire