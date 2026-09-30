NetApp, la società specializzata in soluzioni di infrastruttura dati intelligente, oggi ha reso nota la sua intenzione di ampliare la sua partnership di lunga data con SAP, con piani per approfondire l'integrazione cloud-native delle capacità di NetApp nella SAP Cloud Infrastructure, la piattaforma di SAP Infrastructure-as-a-Service.

La NetApp Platform supporta elementi fondamentali dell'architettura di archiviazione SAP Cloud Infrastructure, fornendo servizi affidabili, altamente disponibili e ad alte prestazioni per l'archiviazione di file e blocchi. La NetApp Platform offre inoltre capacità proattive di protezione dei dati integrate e replicazione dei dati per supportare il modello di disponibilità globale di SAP.

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