Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG) (TOKYO: 5214) ha sviluppato BDX-3, un nuovo vetro di copertura ultrasottile Starveil™ per applicazioni spaziali, progettato per ridurre la decolorazione indotta dalle radiazioni, fornendo al contempo una maggiore schermatura dai raggi ultravioletti (UV) rispetto alla versione BDX-2. Sebbene sia destinato principalmente per orbite terrestre basse (LEO), BDX-3 può essere utilizzato anche in orbite terrestri medie (MEO) e in orbite terrestri alte, il che lo rende adatto a una gamma più ampia di ambienti spaziali.

Sono già disponibili campioni per l’acquisto e NEG punta all’adozione commerciale di BDX-3 in satelliti e altre apparecchiature spaziali.

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Azienda:

Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG)

https://www.neg.co.jp/en/

Richieste di informazioni sul prodotto:

https://form.neg.co.jp/webapp/form/26624_aknb_8/index.do?term_slug=55&post_slug=1429





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