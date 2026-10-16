Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale per le spese e i viaggi aziendali gestita dall'IA, ha presentato una nuova serie di capacità e aggiornamenti di prodotti in occasione di Navigate Europe, la sua conferenza di punta per i clienti. Gli aggiornamenti integrano Navan in un numero maggiore di strumenti per il posto di lavoro, ampliano l'emissione di carte a nuove valute e semplificano il rimborso degli ospiti, il tutto offrendo alle aziende una maggiore visibilità e controllo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261015112735/it/

“L'azienda non sta mai ferma. I nostri clienti sono in costante espansione e si aspettano un valore maggiore, ed è per questo motivo che continuiamo a innovare e migliorare ogni aspetto dell'esperienza cliente", ha dichiarato Michael Riegel, Chief Customer Officer presso Navan.

l testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261015112735/it/

Relazioni con gli investitori : investors@navan.com

Relazioni con i media : press@navan.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire