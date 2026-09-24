Naser Taher, Fondatore e Presidente di MultiBank Group, una delle istituzioni di derivati finanziari più grandi al mondo, è stato nominato Financial Leader of the Year ai Gulf Business Awards 2026. Conferito durante una cerimonia tenutasi il 23 settembre a The Ritz-Carlton JBR, Dubai, il premio faceva parte della categoria Editor’s Choice.

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Naser Taher, Founder and Chairman of MultiBank Group, one of the world’s largest financial derivatives institutions, was named Financial Leader of the Year at the Gulf Business Awards 2026

Il riconoscimento giunge dopo che Taher ha guidato l'espansione di MultiBank Group per oltre vent'anni, dalla sua fondazione nel 2005 all'attuale istituzione finanziaria al servizio di oltre quattro milioni di clienti in 100 Paesi.

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Nikolas Neofytou

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