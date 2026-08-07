Naser Taher, Presidente e fondatore di MultiBank Group , è stato insignito del riconoscimento Golden Excellence Award per l'eccellenza nei settori di FinTech, asset digitali e blockchain durante la 9ª edizione dei Golden Excellence Awards 2026. Il premio è stato consegnato da Sua Altezza lo sceicco Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, membro del Consiglio dei Ministri degli Emirati Arabi Uniti e Ministro della tolleranza e della convivenza.

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Naser Taher, Chairman and Founder of MultiBank Group, Honored by H.H. Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan with the Golden Excellence Award for FinTech, Digital Asset and Blockchain Excellence.

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Nikolas Neofytou

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