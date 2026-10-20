Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) annuncia lo sviluppo del termistore NTC più piccolo al mondo nel formato da 008004 pollici (0,25 mm × 0,125 mm), la serie NCU01. Rispetto al precedente prodotto Murata più piccolo, dal formato 01005 pollici (0,4 mm × 0,2 mm), la nuova serie riduce l’area di montaggio di circa il 60% fornendo al contempo risultati di rilevamento della temperatura equivalenti, con una tolleranza della resistenza di ±1% e una tolleranza della costante B di ±1%. Le dimensioni ridottissime consentono di posizionare il sensore di temperatura in spazi sempre più ristretti e più vicino ai componenti che generano calore, garantendo un monitoraggio termico più accurato e reattivo in smartphone, indossabili e altri dispositivi elettronici ad alta densità di integrazione.

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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] World’s smallest 008004-inch size (0.25mm × 0.125mm) NTC thermistor

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Murata Manufacturing Co., Ltd.

Saki Ito, prsec_mmc@murata.com

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