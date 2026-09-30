Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha avviato la produzione in serie della serie LLD, i condensatori ceramici multistrato (MLCC) a tre terminali con induttanza in serie equivalente (ESL). I nuovi prodotti, in formato 0201 pollici (0,6 × 0,3 mm), riducono l'area di montaggio di circa il 64% rispetto ai precedenti più piccoli di Murata in formato 0402 pollici (1,0 × 0,5 mm), liberando uno spazio utile per il PCB (circuito stampato) in dispositivi di dimensioni ridotte, come smartphone e dispositivi indossabili.

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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Three-Terminal Low-ESL MLCCs

Gli smartphone e i dispositivi indossabili integrano circuiti integrati sempre più potenti, pertanto mantenere una fornitura di energia stabile diventa più difficile.

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Murata Manufacturing Co., Ltd.

Keisuke Tsuboi, prsec_mmc@murata.com

Divisione Comunicazioni aziendali





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