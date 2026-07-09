La nuova ricerca internazionale di Lenovo rivela come i progressi tecnologici stiano cambiando profondamente il modo di assistere alle partite dei Mondiali di Calcio FIFA 2026, facendo sentire gli spettatori più vicini che mai all'azione.

Secondo un sondaggio svolto tra i tifosi di calcio in Australia, Canada, India, Regno Unito e Stati Uniti, l'87% di essi trova che la tecnologia stia migliorando l'esperienza di spettatori, mentre l'84% dei tifosi dichiara che le prospettive offerte dalle telecamere vicine all'azione li fa sentire come se fossero direttamente sul campo.

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Jack Tarrant

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