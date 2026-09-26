Mirum Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MIRM) e Incyte (Nasdaq: INCY) oggi hanno annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato le compresse di Atebrioz™ (zilurgisertib) per ridurre il volume della nuova ossificazione eterotopica totale in pazienti adulti e pediatrici di almeno 12 anni di età affetti da fibrodisplasia ossificante progressiva.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260925003648/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260925003648/it/

Referente Mirum per gli investitori

Andrew McKibben

ir@mirumpharma.com



Referente Mirum per i media

Meredith Kiernan

media@mirumpharma.com



Referente Incyte per gli investitori

ir@incyte.com



Referente Incyte per i media

media@incyte.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire