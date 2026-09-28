Mirion Technologies , un fornitore leader di soluzioni avanzate per la sicurezza delle radiazioni, ha annunciato oggi le date di Mirion Connect 2026 EMEA/APAC, la prima edizione regionale dell'azienda della sua conferenza Mirion Connect per Europa, Medio Oriente, Africa e la regione Asia-Pacifico. L'evento si terrà dal 29 settembre al 1º ottobre 2026 a Bruxelles, in Belgio.

Mirion Connect, un evento organizzato negli Stati Uniti per 40 anni, riunisce i professionisti del settire della sicurezza delle radiazioni e nucleare di tutto il mondo per una settimana di presentazioni guidate da esperti, dibattiti pubblici, formazioni tecniche pratiche e gruppi di lavoro mirate. Con quest'espansione in Europa, l'evento desidera offrire ai partecipanti un accesso diretto agli ultimi sviluppi nel rilevamento delle radiazioni e nelle tecnologie di misurazione e sicurezza, assieme a linee guida pratiche che possano applicare immediatamente nelle loro attività.

Il tema della conferenza, Bound by our history, inspired by the future we shape together (Uniti dalla nostra storia, ispirati dal futuro che contribuiamo a plasmare), si basa sulle solide partnership di settore e riunisce partecipanti da tutto il mondo, invitandoli a esplorare le tecnologie emergenti, condividere le best practice e rafforzare i rapporti professionali.

"Questa prima edizione dell'evento Mirion Connect EMEA/APAC è la dimostrazione del nostro impegno a sviluppare relazioni più strette e dirette con la comunità globale per la sicurezza delle radiazioni", ha affermato Loïc Eloy, Presidente, Nuclear & Safety Group presso Mirion. "Mirion Connect è più di una semplice conferenza, è un'esperienza collaborativa basata su applicazioni del mondo reale, relazioni tra colleghi e competenze tecniche. Siamo entusiasti che molti dei nostri partner e clienti potranno vedere in prima persona i vantaggi di questa conferenza."

Esperti di Mirion e le principali voci dei settori della sicurezza nucleare e radiologica condivideranno le loro idee durante la settimana. La sessione generale dell'evento consentirà di trattare un ampio ventaglio di argomenti, tra cui i progressi in ambito di radiofarmaci, l'espansione dell'energia nucleare, i test ambientali globali e lo sviluppo di capacità, e la crescita della tecnologia dei reattori modulari di piccole dimensioni. Tra i principali relatori ospiti ci saranno:

Philippe van Put, Direttore generale, Full Life Technologies

Direttore generale, Full Life Technologies Christophe Berbiers, membro CODIR e Direttore del dipartimento CARE, centrale nucleare di Tihange

membro CODIR e Direttore del dipartimento CARE, centrale nucleare di Tihange Jonathan Burnett, Responsabile del Terrestrial International Radiochemistry Laboratory (TERC Lab), International Atomic Energy Agency (IAEA)

Responsabile del Terrestrial International Radiochemistry Laboratory (TERC Lab), International Atomic Energy Agency (IAEA) Michael Hodgson, Ingegnere capo, Rolls-Royce SMR

Altri momenti chiave dell'evento:

Seminari di formazione di un'intera giornata o di mezza giornata

Sala dimostrativa con formazioni pratiche e dimostrazioni della tecnologia

Gruppi di lavoro mirati, realizzati su misura per ruoli e aree di interesse specifici

Forum che coprono gli aspetti di nuova manutenzione nucleare predittiva e innovazione tecnologica e una sessione interattiva sulla protezione da radiazioni

Per ulteriori informazioni sulla conferenza Mirion Connect 2026 EMEA/APAC, visitare il sito web mirion.com .

Informazioni su Mirion

Mirion è un leader globale nei settori di protezione dalle radiazioni, medicina e scienza, attuando innovazioni che offrono protezione vitale mentre sfruttano il potenziale trasformativo della radiazione ionizzante in una varietà di mercati finali. Con un focus sui vantaggi dell’energia nucleare e sulla sicurezza, il gruppo Mirion Technologies si impegna a realizzare progressi nell’utilizzo dell’energia nucleare tramite know-how e tecnologie comprovati per la protezione contro le radiazioni. Dedicato a promuovere esiti migliori per i pazienti, il gruppo Mirion Medical si impegna per migliorare la qualità delle terapie contro il cancro tramite una vasta gamma di soluzioni che migliorano i trattamenti e garantiscono la sicurezza nel settore medico. Con sede ad Atlanta, in Georgia negli Stati Uniti, Mirion impiega circa 3.200 persone e opera in 12 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.mirion.com/ .

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