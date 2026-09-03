MEX Exchange, la piattaforma di trading elettronico istituzionale di MultiBank Group, ha annunciato tre promozioni senior come parte del rafforzamento della sua leadership operativa e tecnologica a supporto dello sviluppo continuo e della crescita interna della sua attività di trading istituzionale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260902938212/it/

Jeremy Pearce has been promoted to COO – Middle East, Africa & Asia, Beth White to COO – Americas & Europe, and James Longo to Chief Technology Officer (CTO).

Jeremy Pearce è stato promosso a COO per le regioni Medio Oriente, Africa e Asia, mentre Beth White è stata nominata COO per le Americhe e l'Europa, e James Longo Chief Technology Officer (CTO). Le nomine consentono di definire una leadership operativa dedicata nei mercati internazionali chiave di MEX Exchange, supportata dalla leadership tecnologica esperta mentre l'azienda continua a sviluppare la sua infrastruttura globale di trading elettronico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260902938212/it/

nikolas.neofytou@multibankfx.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire