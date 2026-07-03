Messer, la maggior azienda privata al mondo focalizzata sui gas industriali, medicinali, elettronici e speciali, ha acquisito WKS Group, una piattaforma di gas industriali con sede e attività a Singapore e nel sud della Malesia. Non sono stati resi noti i termini della transazione.

Con riferimento all'esercizio 2025, Messer ha registrato vendite consolidate pari a circa 4,5 miliardi di euro.

Fondato a Singapore nel 1977, WKS Group è formato da sei aziende con cui collaborano circa 195 persone tra Singapore e la Malesia meridionale. L'acquisizione amplia la presenza operativa di Messer nel sud-est asiatico e ne rafforza l'accesso ai principali distretti industriali della regione.

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