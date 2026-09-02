Meraki Capital ha lanciato Tessero , un nuovo gruppo europeo specializzato in reclutamento creato partendo dalle sei attività precedenti di Hays plc che ha acquisito all'inizio dell'estate.

Con il lancio simultaneo in Svezia, Danimarca, Ungheria, Romania, Lussemburgo e Repubblica Ceca, Tessero riunisce sei solide attività di reclutamento in un unico marchio indipendente europeo, creando una piattaforma internazionale con team esperti, clienti esistenti e reti di candidati attivi sin dal primo giorno.

Il lancio avviene in seguito a una delle transazioni più importanti della storia di Meraki Capital e il completamento di un vasto programma di transizione in tutti i sei paesi a poche settimane dall'acquisizione.

130 dipendenti lavoreranno ora per il marchio Tessero, con solidi team dirigenziali nazionali che continueranno a guidare i rispettivi mercati.

Gary Elden OBE, CEO di Meraki Capital e direttore di Tessero, ha dichiarato: "Tessero parte con qualcosa che solitamente richiede anni per essere sviluppato: attività solide, team esperti, forti relazioni con i clienti e competenze di reclutamento specializzate in sei mercati europei.

Abbiamo preso sei attività acquisite da una delle società di reclutamento più note al mondo e in poche settimane abbiamo creato una nuova piattaforma indipendente europea con la sua identità e una chiara strategia di crescita.

Ciò che rende il progetto di Tessero particolarmente entusiasmante è la combinazione della portata internazionale e dell'autonomia locale. Non stiamo cercando di centralizzare quello che funziona già, vogliamo che i nostri leader nazionali e i team locali esperti abbiano la libertà di muoversi più rapidamente, rispondere ai loro mercati e crescere, supportati dall'investimento e dalle capacità più ampie del gruppo.

Questo è il primo giorno per Tessero, ma di sicuro non si tratta di una startup! Godiamo di una base incredibilmente solida e di ambizioni importanti per quello che possiamo costruire partendo da qui."

Il lancio è stato strutturato per proteggere le conoscenze e le relazioni locali che hanno garantito il successo delle singole attività. I team dirigenziali esistenti, i reclutatori e gli specialisti di mercato continuano a essere la base di Tessero, mentre il nuovo gruppo crea maggiori opportunità per la collaborazione e la crescita transfrontaliera per l'attività e per i clienti e candidati.

Il lancio segna un ulteriore traguardo nella strategia di acquisizione e sviluppo di Meraki Capital e dimostra le ambizioni internazionali in crescita della società di investimento all'interno del settore del reclutamento e della forza lavoro.

Tessero entra a far parte del portafoglio di Meraki Capital di attività di reclutamento specializzate, che comprende HW3, Magnus e SERT, ma lavorerà in modo indipendente con il proprio marchio, la propria struttura di gestione e la strategia di crescita europea.

www.tesserogroup.com

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