Mary Kay Inc., l'iconica azienda di bellezza e imprenditoria, è stata nominata ancora una volta il Marchio n. 1 al mondo di vendita diretta di prodotti per la cura della pelle e di cosmetici pigmentati 1 da Euromonitor International, continuando la sua tradizione di eccellenza per il quarto anno consecutivo .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260623072626/it/

Mary Kay Inc., the iconic beauty and entrepreneurship company, for the fourth year in a row has been named the #1 Direct Selling Brand of Skin Care and Color Cosmetics in the World by Euromonitor International. (Image Credit: Mary Kay Inc.)

“Essere classificati primi al mondo da Euromonitor per il quarto anno consecutivo costituisce una straordinaria testimonianza dell'impatto delle nostre consulenti di bellezza indipendenti in tutto il mondo che promuovono ogni giorno il nostro successo”, ha dichiarato Ryan Rogers , Amministratore Delegato di Mary Kay Inc. “Il loro spirito imprenditoriale, potenziato dai nostri investimenti innovativi in ambito di R&S e tecnologia all'avanguardia ci consentono di offrire soluzioni per la cura della pelle e per la bellezza altamente performanti. Questa è una formula vincente che ci rende uno dei marchi più amati dai consumatori a livello mondiale”.

Euromonitor International è il prestigioso fornitore di intelligence aziendale, analisi dei mercati e informazioni sui clienti a livello globale, con oltre 50 anni di esperienza nella conduzione di ricerche di mercato in più di 100 Paesi.

"Le classifiche di Euromonitor International rappresentano lo standard più elevato delle prestazioni commerciali mondiali, supportate da dati e analisi rigorosi e indipendenti”, ha dichiarato Anthony Irwin, vicepresidente senior di Euromonitor International . “La leadership costante di Mary Kay nella vendita diretta di prodotti di bellezza ne evidenzia la capacità di offrire continuità nel valore, nella qualità e nella rilevanza in un mercato globale altamente competitivo”.

In cima alla classifica:

Oltre al riconoscimento di Euromonitor, Mary Kay viene continuamente apprezzata tra le società produttrici di cosmetici in tutto il mondo.

Solo nel 2025, Mary Kay ha ottenuto 41 premi nel settore della cosmesi e dell'industria in tutto il mondo, compreso il 9° posto nella classifica Forbes 2025 delle Best Brands for Social Impact 2 su 3.900 marchi.

in tutto il mondo, compreso il posto nella classifica Forbes 2025 delle Best Brands for Social Impact su 3.900 marchi. Nel 2026, Mary Kay si è classificata al 20° posto nella classifica 2025 Top 100 Beauty Companies di Women’s Wear Daily Beauty Inc.

posto nella classifica 2025 Top 100 Beauty Companies di Women’s Wear Daily Beauty Inc. Forbes ha classificato Mary Kay al 2° posto nel suo elenco 2026 Best Customer Service 3 .

Un centro globale di innovazione

Mary Kay continua a proporre prodotti per la cura della pelle e cosmetici pigmentati ad alte prestazioni attraverso una combinazione di innovazione scientifica, informazioni per i consumatori e servizio personalizzato.

Mary Kay ha ottenuto oltre 1.600 brevetti in tutto il mondo relativi a prodotti, tecnologie e imballaggi.

L'impianto di produzione globale Richard R. Rogers e il centro di ricerca e sviluppo di Mary Kay in Texas ha una capacità produttiva massima di 1 milione di articoli al giorno.

Il 64% degli scienziati di R&S di Mary Kay e il 79% dei team Global Brand e Global Creative è costituito da donne 4 .

Il portafoglio di Mary Kay comprende prodotti pluripremiati e molto apprezzati dai fan, quali:

la linea di skincare TimeWise®

i prodotti di skincare all'avanguardia Clinical Solutions®

i fondotinta TimeWise® 3D Foundations (Matte e Luminous)

il prodotto struccante Oil-Free Eye Makeup Remover

Ultimate Mascara™

il lucida labbra Unlimited® Lip Gloss

I prodotti Mary Kay vengono venduti da consulenti di bellezza indipendenti di punta in 40 Paesi al mondo, che offrono servizio personalizzato a clienti in persona e online su www.MaryKay.com (USA), e attraverso i canali dei social media e mediatici digitali.

Lo sapevi?

L'impatto economico della vendita diretta in cifre:

A livello globale:

si prevede che il mercato globale della vendita diretta raggiunga circa 815,4 miliardi di dollari entro il 2034, un aumento rispetto alle stime di 418,4 miliardi di dollari nel 2024. 5

Negli Stati Uniti:

il 73% dei venditori diretti negli Stati Uniti è costituito da donne. 6

34,7 miliardi di dollari in ricavi da vendite al dettaglio sono stati generati tramite attività di vendita diretta. 7

Profilo di Mary Kay

Mary Kay Ash, una delle prime a infrangere il soffitto di cristallo, ha fondato la società di bellezza dei suoi sogni in Texas nel 1963 con un unico obiettivo: arricchire la vita delle donne. Quel sogno è sbocciato in un'azienda multimiliardaria con milioni di venditori indipendenti in oltre 40 mercati. Da più di 60 anni, l'opportunità Mary Kay sostiene le donne nel definire il loro futuro attraverso l'istruzione, il tutoraggio, la difesa e l'innovazione. Mary Kay si impegna a investire nella scienza della bellezza e a produrre prodotti all'avanguardia per la cura della pelle, cosmetici colorati, integratori alimentari e profumi. Mary Kay crede nella tutela del nostro pianeta per le generazioni future, nella protezione delle donne colpite da tumori e vittime di violenza domestica e nell'incoraggiamento dei giovani a seguire i propri sogni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito marykayglobal.com . È possibile trovarci su Facebook , Instagram , and LinkedIn o su X .

Informazioni su Euromonitor International

Euromonitor International è il principale fornitore mondiale di intelligence di mercato globale relativamente a industrie, aziende, economie e consumatori. Con oltre 50 anni di esperienza all'avanguardia del settore, abbiniamo competenze umane approfondite e tecnologia e analisi potenziate dall'intelligenza artificiale per offrire informazioni che guidano decisioni sicure e importanti con rapidità e su larga scala. Offriamo una rete globale e dati esclusivi per consentire alle aziende di sbloccare opportunità di crescita e navigare il cambiamento. Disponiamo di team di specialisti che operano in 16 sedi in tutto il mondo e una rete di analisti in situ in oltre 100 Paesi, fornendo sfumature culturali e commerciali che sfuggono ai competitori. Svolgiamo studi in 210 Paesi e giurisdizioni e tra il 99,9% dei consumatori mondiali, aiutando i nostri clienti a comprendere i mercati globali.

1 “Source Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2026 Edition, value sales at RSP, 2025 Data”

2 Haniya Rae, Contributor. (17 aprile 2025). “Meet America’s Best Brands For Social Impact 2025.” https://www.forbes.com/sites/haniyarae/2025/04/17/meet-americas-best-brands-for-social-impact-2025/ .

3 Alan Schwarz, (14 ottobre 2025). “2026 Best Customer Service.” https://www.forbes.com/lists/best-customer-service/ .

4 Women and Leadership Representation at Mary Kay, Maggio 2026.

5 Tajammul Pangarkar. (24 marzo 2025). Direct Selling Market to Reach USD 815.4 Billion by 2034 at 6.9% CAGR . www.news.market.us/direct-selling-market-news

6 World Federation of Direct Selling Associations. (novembre 2025). 2024 Global Annual Direct Selling Statistical Data Report . https://wfdsa.org/wp-content/uploads/2025/12/WFDSA-STATS-Report-2024-2025-V1.pdf

7 DSEF 2025 US Growth & Outlook Study. DSEF 2026 US Economic Impact Report .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260623072626/it/

Mary Kay Inc. - Comunicazioni aziendali

newsroom.marykay.com

972.687.5332 oppure media@mkcorp.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire